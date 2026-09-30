La fase regular del Torneo Prefederal entra en su tramo decisivo y los dos representantes de Esperanza continúan en lo más alto de sus respectivas zonas. Almagro A y Alma Juniors volvieron a hacerse fuertes como locales y sumaron nuevos triunfos que les permiten sostener el liderazgo.
Almagro A y Alma no aflojan y siguen mandando en el Prefederal
La fase regular del Torneo Prefederal entra en su tramo decisivo y los dos representantes de Esperanza continúan en lo más alto de sus respectivas zonas
Por Ovación
Con tres fechas todavía por disputar, ambos equipos esperancinos atraviesan un momento importante del certamen y llegan a la recta final con el objetivo de conservar el primer puesto.
Almagro A volvió a aprovechar su condición de local para quedarse con una nueva victoria y mantenerse en la cima de su grupo. El conjunto esperancino ratificó así su protagonismo en una zona que comienza a entrar en etapa de definiciones.
La misma situación atraviesa Alma Juniors, que también celebró ante su gente y continúa liderando su zona. El nuevo triunfo le permitió sostener la ventaja en la parte alta de la tabla y encarar las últimas jornadas con el panorama abierto.
TORNEO PREFEDERAL - FECHA 9 - MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
Almagro A 98 (Rodrigo Riquelme 28) - CUST A 67 (Ulises Rodríguez 27)
Colón (SJ) 44 (Francisco Genero 12) - Rivadavia Juniors 73 (Sebastián Correnti 12)
Colón (SF) 65 (Adrián Herrera 18) - Banco Provincial 71 (Sebastián Strina 16)
Alma Juniors 81 (Facundo Breques 19) - República del Oeste 61 (Franco Albizzatti 19)
Sanjustino 86 (Tomás Pereyra 25) - Gimnasia 68 (Inti Peón 18)
Unión (SF) 82 (Francisco Alonso 25) - El Quillá 75 (Iñaki Uriona 25)
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Almagro A 17 (8-1); Rivadavia 16 (6-3); Banco 15 (6-3); CUST A y Colón (SJ) 12 (3-6); Colón (SF) 9 (0-9)
ZONA B: Alma Juniors 16 (7-2); Sanjustino 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y República del Oeste 13 (4-5); El Quillá 10 (1-8)