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Almagro A y Alma no aflojan y siguen mandando en el Prefederal

La fase regular del Torneo Prefederal entra en su tramo decisivo y los dos representantes de Esperanza continúan en lo más alto de sus respectivas zonas

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Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 14:35hs
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Almagro A y Alma no aflojan y siguen mandando en el Prefederal

La fase regular del Torneo Prefederal entra en su tramo decisivo y los dos representantes de Esperanza continúan en lo más alto de sus respectivas zonas. Almagro A y Alma Juniors volvieron a hacerse fuertes como locales y sumaron nuevos triunfos que les permiten sostener el liderazgo.

Con tres fechas todavía por disputar, ambos equipos esperancinos atraviesan un momento importante del certamen y llegan a la recta final con el objetivo de conservar el primer puesto.

Almagro A volvió a aprovechar su condición de local para quedarse con una nueva victoria y mantenerse en la cima de su grupo. El conjunto esperancino ratificó así su protagonismo en una zona que comienza a entrar en etapa de definiciones.

La misma situación atraviesa Alma Juniors, que también celebró ante su gente y continúa liderando su zona. El nuevo triunfo le permitió sostener la ventaja en la parte alta de la tabla y encarar las últimas jornadas con el panorama abierto.

TORNEO PREFEDERAL - FECHA 9 - MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

Almagro A 98 (Rodrigo Riquelme 28) - CUST A 67 (Ulises Rodríguez 27)

Colón (SJ) 44 (Francisco Genero 12) - Rivadavia Juniors 73 (Sebastián Correnti 12)

Colón (SF) 65 (Adrián Herrera 18) - Banco Provincial 71 (Sebastián Strina 16)

Alma Juniors 81 (Facundo Breques 19) - República del Oeste 61 (Franco Albizzatti 19)

Sanjustino 86 (Tomás Pereyra 25) - Gimnasia 68 (Inti Peón 18)

Unión (SF) 82 (Francisco Alonso 25) - El Quillá 75 (Iñaki Uriona 25)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Almagro A 17 (8-1); Rivadavia 16 (6-3); Banco 15 (6-3); CUST A y Colón (SJ) 12 (3-6); Colón (SF) 9 (0-9)

ZONA B: Alma Juniors 16 (7-2); Sanjustino 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y República del Oeste 13 (4-5); El Quillá 10 (1-8)

Prefederal Almagro Alma
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