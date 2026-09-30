La pieza que hace dudar a Madelón en Unión para visitar a Boca

El DT de Unión, Leonardo Madelón, ultima detalles en busca de ir a dar el golpe en La Bombonera ante Boca por la fecha 11 del Clausura

Unión ya transita las últimas horas de preparación antes de uno de los partidos más exigentes del Clausura cuando el viernes visite a Boca , desde las 21.30, por la fecha 11 de la Zona A, y Leonardo Madelón todavía no terminó de resolver el equipo.

El entrenador suele sostener una línea de trabajo sin demasiadas modificaciones de un partido a otro, amén del revés ante Independiente, y en principio, no se esperan grandes retoques para enfrentar al Xeneize. Sin embargo, hay una posición que todavía genera interrogantes y está ubicada en la zona media.

• LEER MÁS: Encuentro Unionista intimó a la Comisión Directiva que preside Luis Spahn

La alternativa que analiza Madelón es Mauro Luna Diale, quien aparece como una posibilidad para meterse desde el arranque. Su ingreso podría darse en lugar de Julián Palacios o Brahian Cuello, que vienen con actuaciones irregulares. En el resto de la estructura no habría demasiadas novedades. Marcelo Estigarribia continuaría como referencia ofensiva, con la intención de mantener el esquema 4-4-2 que viene utilizando el entrenador.

Leonardo Madelón define el equipo de Unión para visitar a Boca este viernes en la Bombonera. Prensa Unión

De todos modos, todavía queda una instancia antes de que aparezcan las certezas. Este jueves Unión realizará el último entrenamiento antes de viajar, y allí Madelón terminará de definir la formación que saldrá a jugar en La Bombonera. Con Sebastián Martínez como árbitro, el Tatengue afrontará un nuevo desafío en el Clausura sabiendo que no puede ceder más puntos en el objetivo de estar en zona de playoffs.

• LEER MÁS: Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios o Mauro Luna Diale, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.