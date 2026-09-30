Uno Santa Fe | Unión | Unión

La pieza que hace dudar a Madelón en Unión para visitar a Boca

El DT de Unión, Leonardo Madelón, ultima detalles en busca de ir a dar el golpe en La Bombonera ante Boca por la fecha 11 del Clausura

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 15:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La pieza que hace dudar a Madelón en Unión para visitar a Boca

Prensa Unión

Unión ya transita las últimas horas de preparación antes de uno de los partidos más exigentes del Clausura cuando el viernes visite a Boca, desde las 21.30, por la fecha 11 de la Zona A, y Leonardo Madelón todavía no terminó de resolver el equipo.

• LEER MÁS: Casa Unión: La deuda que mantiene la dirigencia con la familia Malvicino

El entrenador suele sostener una línea de trabajo sin demasiadas modificaciones de un partido a otro, amén del revés ante Independiente, y en principio, no se esperan grandes retoques para enfrentar al Xeneize. Sin embargo, hay una posición que todavía genera interrogantes y está ubicada en la zona media.

• LEER MÁS: Encuentro Unionista intimó a la Comisión Directiva que preside Luis Spahn

La alternativa que analiza Madelón es Mauro Luna Diale, quien aparece como una posibilidad para meterse desde el arranque. Su ingreso podría darse en lugar de Julián Palacios o Brahian Cuello, que vienen con actuaciones irregulares. En el resto de la estructura no habría demasiadas novedades. Marcelo Estigarribia continuaría como referencia ofensiva, con la intención de mantener el esquema 4-4-2 que viene utilizando el entrenador.

Leonardo Madelón define el equipo de Unión para visitar a Boca este viernes en la Bombonera.

Leonardo Madelón define el equipo de Unión para visitar a Boca este viernes en la Bombonera.

De todos modos, todavía queda una instancia antes de que aparezcan las certezas. Este jueves Unión realizará el último entrenamiento antes de viajar, y allí Madelón terminará de definir la formación que saldrá a jugar en La Bombonera. Con Sebastián Martínez como árbitro, el Tatengue afrontará un nuevo desafío en el Clausura sabiendo que no puede ceder más puntos en el objetivo de estar en zona de playoffs.

• LEER MÁS: Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios o Mauro Luna Diale, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Boca Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
luis abdeneve palpita el boca-union y destaca la confianza en madelon para dar el golpe

Luis Abdeneve palpita el Boca-Unión y destaca la confianza en Madelón para dar el golpe

union destrabo el cobro por maizon rodriguez y espera recibir el dinero en horas

Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

union tendra el desafio de cortar la racha de 15 partidos invicto que arrastra boca

Unión tendrá el desafío de cortar la racha de 15 partidos invicto que arrastra Boca

union ya tiene arbitro confirmado para visitar a boca

Unión ya tiene árbitro confirmado para visitar a Boca

Lo último

Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: Para mí es imbatible

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: "Para mí es imbatible"

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

Último Momento
Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: Para mí es imbatible

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: "Para mí es imbatible"

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó una candidatura de Pullaro a la reelección

Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó una candidatura de Pullaro a la reelección

Ronaldo dejó la concentración de Portugal: A su debido tiempo contaré la verdad

Ronaldo dejó la concentración de Portugal: "A su debido tiempo contaré la verdad"

Ovación
Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba y comienza una fecha FIFA cargada de emociones por Messi

Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba y comienza una fecha FIFA cargada de emociones por Messi

Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

Casa Unión: La deuda que mantiene la dirigencia con la familia Malvicino

Casa Unión: La deuda que mantiene la dirigencia con la familia Malvicino

Luis Abdeneve palpita el Boca-Unión y destaca la confianza en Madelón para dar el golpe

Luis Abdeneve palpita el Boca-Unión y destaca la confianza en Madelón para dar el golpe

Los números negativos de Colón con el arbitraje de Álvaro Carranza

Los números negativos de Colón con el arbitraje de Álvaro Carranza

Policiales
La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia