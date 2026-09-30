Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro marcó el próximo objetivo contra el crimen organizado en Santa Fe: "Hay que ir por los abogados y contadores de las bandas"

Durante la apertura de una jornada sobre lavado de activos, el gobernador de Santa Fe destacó la caída drástica de homicidios en la provincia. Sin embargo, advirtió que para desarticular definitivamente a las organizaciones criminales se debe avanzar sobre sus flujos financieros y los profesionales que diseñan las maniobras ilegales.

30 de septiembre 2026 · 14:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Pullaro fijó la nueva meta contra el narcotráfico: Ir por los abogados y contadores de las bandas.

Pullaro fijó la nueva meta contra el narcotráfico: "Ir por los abogados y contadores de las bandas".

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó este miércoles en la ciudad de Rosario, que la próxima etapa de la estrategia contra el crimen organizado en Santa Fe debe concentrarse en los recursos económicos y en quienes, desde actividades profesionales, colaboran con las estructuras delictivas.

“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, sostuvo durante la apertura de la jornada “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, realizada en el Complejo Cultural El Túnel, en el Parque España de Rosario.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, municipales, judiciales y federales para analizar herramientas de inteligencia financiera, lavado de activos y coordinación entre jurisdicciones. Pullaro compartió la apertura con el intendente Pablo Javkin, el fiscal federal Matías Scilabra, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y el presidente de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez.

LEER MÁS: Pullaro reivindicó la política de seguridad y aseguró que Santa Fe "se transformó en la provincia más segura"

Control del delito

En su exposición, el gobernador vinculó la discusión sobre las finanzas ilegales con la reducción de la violencia registrada en los últimos tres años. “Hace tres años, en la ciudad de Rosario, al día de hoy exactamente, teníamos 222 homicidios. Hoy tenemos 63”, afirmó. En el conjunto provincial, añadió, el número pasó de 315 a 112.

Pullaro sostuvo que esos resultados obedecen a una política pública que combinó el control del delito, la coordinación entre los poderes del Estado y las distintas jurisdicciones, y decisiones adoptadas “sin violar las garantías constitucionales”. Esa particularidad, planteó, convirtió la experiencia santafesina en un caso de interés para organismos internacionales y otras regiones de América Latina.

Sin embargo, advirtió que la caída de los homicidios no supone que el problema esté resuelto. “Si cada uno de los elementos que intervienen en las políticas públicas del Estado un día o una semana levantan o distraen la mirada, la situación vuelve atrás con la misma fuerza y con la misma violencia”, remarcó.

Como ejemplo de la recuperación de la vida pública, Pullaro mencionó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el mandatario señaló que, durante los 15 días de competencia, unas 3,5 millones de personas participaron de las actividades deportivas y culturales y que no se registraron denuncias por robos de celulares ni por hechos de violencia altamente lesiva. No obstante, insistió en que esos datos no deben llevar a relativizar la necesidad de sostener las políticas de seguridad.

La ruta del dinero

El gobernador recordó que Rosario atravesó durante más de una década una escalada de violencia ligada a organizaciones criminales y cuestionó los diagnósticos importados que, a su juicio, no contemplaban las particularidades locales. “La mejor experiencia es la que se puede construir desde el ámbito local”, afirmó, y defendió la decisión de reorganizar la persecución del narcomenudeo y de las violencias asociadas a esa actividad.

También reivindicó el fortalecimiento institucional y el trabajo de las fiscalías para terminar con la impunidad. En ese sentido, valoró la actuación del Ministerio Público de la Acusación y sostuvo que la coordinación entre la Justicia provincial, la federal, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales fue determinante para modificar la situación.

La agenda, dijo, debe avanzar ahora sobre el patrimonio de las bandas. Pullaro destacó el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que realiza remates de bienes decomisados, y del Comité de Bloqueo Económico provincial, orientado a detectar y afectar recursos vinculados con actividades ilícitas.

Lavado de activos

“La plata que ganás a través del delito la vas a perder”, sintetizó. El gobernador pidió profundizar las investigaciones sobre los circuitos de lavado y sobre quienes aportan conocimientos técnicos a las organizaciones. Aclaró que el foco debe estar puesto en los profesionales que actúan como parte de esas estructuras: quienes transmiten mensajes, diseñan maniobras financieras o administran recursos ilegales.

“Si hacemos eso, vamos a poder mostrar políticas públicas que tuvieron éxito en esta región, pero fundamentalmente que pueden ser ejemplo en la República Argentina”, concluyó Pullaro.

Pullaro crimen delito dinero
Noticias relacionadas
Juegos Suramericanos y consumo. Según el Centro Comercial de Santa Fe, el impacto de los Juegos no llegó de forma directa al comercio minorista

"El consumo estuvo acotado a las sedes y la gastronomía": el análisis del Centro Comercial de Santa Fe sobre el balance de los Juegos Suramericanos

la industria, el comercio y el transporte profundizaron la caida de la economia santafesina

La industria, el comercio y el transporte profundizaron la caída de la economía santafesina

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico en Santa Fe: días estables, temperaturas agradables y máximas de 23°

Nueva jornada de protesta universitaria

Paro universitario en la ciudad de Santa Fe: docentes de la UNL y la UTN paran durante 72 horas

Lo último

Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: Para mí es imbatible

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: "Para mí es imbatible"

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

Último Momento
Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: Para mí es imbatible

Madelón elogió a Boca antes de visitar La Bombonera: "Para mí es imbatible"

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

¿Unión tiene jugadores al límite de amarillas para visitar a Boca?

Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó una candidatura de Pullaro a la reelección

Elecciones 2027: Michlig anticipó que las generales podrían ser el 13 de junio y respaldó una candidatura de Pullaro a la reelección

Ronaldo dejó la concentración de Portugal: A su debido tiempo contaré la verdad

Ronaldo dejó la concentración de Portugal: "A su debido tiempo contaré la verdad"

Ovación
Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba y comienza una fecha FIFA cargada de emociones por Messi

Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba y comienza una fecha FIFA cargada de emociones por Messi

Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

Casa Unión: La deuda que mantiene la dirigencia con la familia Malvicino

Casa Unión: La deuda que mantiene la dirigencia con la familia Malvicino

Luis Abdeneve palpita el Boca-Unión y destaca la confianza en Madelón para dar el golpe

Luis Abdeneve palpita el Boca-Unión y destaca la confianza en Madelón para dar el golpe

Los números negativos de Colón con el arbitraje de Álvaro Carranza

Los números negativos de Colón con el arbitraje de Álvaro Carranza

Policiales
La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia