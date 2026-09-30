El argentino Juan Manuel Cerúndolo (53°) comenzó con mal pie la gira asiática por el ATP 500 de Beijing —tras ganar un partido en Chengdú y caer con Davidovich— al perder por 6-2, 5-7 y 6-4 frente al local Yunchaokete Bu (104°) en un duelo de más de dos horas.
Cerúndolo y Tirante, eliminados del ATP de Beijing en la primera ronda
Fue una jornada amarga para la mayoría de los argentinos en el ATP 500 de Beijing con tempraneras eliminaciones
Bu, que venía de ser cuartofinalista en Hangzhou y venció a Jódar en el US Open, confirmó su buen momento y mantuvo su historial favorable ante el argentino tras haber ganado su único antecedente directo el año pasado en suelo chino.
Buenas y malas para los argentinos en el ATP 500 de Beijing
Dominó la primera manga tras quebrar en el primer y quinto juego para un contundente 6-2 y en el segundo set arrancó igual con quiebre en contra para el albiceleste, pero Cerúndolo reaccionó, igualó en el cuarto juego, salvó una pelota de break en el décimo y terminó cerrando la manga por 7-5 con un quiebre clave en el 6-5.
En el set decisivo, la igualdad se rompió en el sexto juego a favor del chino, quien sostuvo la ventaja con el apoyo del público hasta abrochar el 6-4 definitivo.
Por su parte, el otro argentino, Thiago Tirante (52°), quedó eliminado tras caer por 6-1 y 6-4 ante el alemán Jan-Lennard Struff (59° ATP) en su primer enfrentamiento profesional.
Tirante, que venía de caer en la primera ronda del US Open y disputar la Copa Davis ante Turquía, se topó con un Struff arrollador que retornó a la actividad tras su exigente duelo ante Cerúndolo en Nueva York.
El alemán arrancó implacable con un parcial de 4-0 y cerró el primer set por 6-1, donde Thiago apenas pudo evitar el cero al salvar tres set points.
En el segundo parcial, el platense mejoró, desaprovechó una opción de break en el cuarto juego (2-2) y terminó cediendo su servicio en el séptimo game para decretar la victoria alemana por 6-4.