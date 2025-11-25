Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

A comienzos de 2025, Mauricio Martínez y Franco Fragapane volvieron a Unión generando una gran expectativa que devino en decepción

Mauricio Martínez no dio la talla en el partido que Unión perdió con Gimnasia.

Los nombres de Mauricio Martínez y Franco Fragapane generaban una gran expectativa. De hecho, cuando la dirigencia de Unión los fue a buscar por expreso pedido del Kily González el consenso generalizado hablaba de dos refuerzos importantes.

Y si bien Caramelo no iba a ser tenido en cuenta por Ariel Holan, había terminado jugando con la camiseta de Rosario Central, mientras que Fragapane venía de jugar varias temporadas en la MLS.

Pero más allá del presente de ambos futbolistas, persistía el recuerdo de lo que habían hecho en su primera etapa con la camiseta rojiblanca.

Y es por eso que nadie se oponía a que vuelvan al club. Sin embargo, a la hora de hacer un balance, la realidad indica que ambos quedaron en deuda.

LEER MÁS: El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

Más allá de que en este Torneo Clausura, Caramelo Martínez marcó tres goles y tuvo algunos buenos partidos, está claro que se esperaba mucho más del volante. Pero además, porque en el partido ante Gimnasia jugó muy mal.

El volante no estuvo a la altura de las circunstancias, trotó la cancha y se equivocó demasiado. Por ese motivo, terminó siendo reemplazado en un momento en el que Unión buscaba el empate y forzar el alargue.

Mientras que Fragapane volvió a decepcionar, como a lo largo del todo el torneo. Al punto tal, que Madelón decidió reemplazarlo en el entretiempo.

LEER MÁS: Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

En los 45' que jugó pasó desapercibido y pese a su experiencia, nunca se puso el equipo al hombro. No dio la talla y dejó pasar una chance más.

Claramente la vuelta de Fragapane a Unión se puede tildar de fracaso. La dirigencia hizo un esfuerzo económico importante para repatriarlo, pero sus actuaciones no se correspondieron con la apuesta que hizo el club.

Dos jugadores de experiencia y trayectoria que llegaron al club para potenciar al equipo y que no cumplieron con su objetivo. Así las cosas, Martínez y en mayor medida Fragapane, quedaron en deuda con el hincha de Unión.