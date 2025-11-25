Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Lautaro Vargas debió pedir el cambio y el primer diagnóstico para el lateral de Unión habla de un esguince de rodilla

Lautaro Vargas sufrió un esguince de rodilla y será sometido a estudios.

Más allá de la dura derrota que sufrió Unión ante Gimnasia que lo eliminó de los playoffs, la preocupación está dada en la situación del lateral derecho Lautaro Vargas.

Y es que el defensor rojiblanco salió lesionado en el segundo tiempo y con visibles gestos de dolor, al punto tal que debió abandonar el campo de juego en el carrito.

El primer diagnóstico que brindó el cuerpo médico habla de un esguince de rodilla. Sin embargo, se le realizarán estudios para determinar el grado de la lesión.

Sin dudas que existe preocupación por la forma en la que el jugador debió salir y las próximas horas serán claves para tener un panorama más claro.

Mucho se habló en este último tiempo de la posibilidad concreta de que Vargas sea negociado en el próximo mercado de pases y por ello todas las miradas están puestas en los estudios que se realizará.