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Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

La escudería francesa no incorporará nuevas mejoras en sus autos por las limitaciones presupuestarias. Gasly confirmó que el equipo mantendrá el paquete técnico actual hasta el final del campeonato.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 12:59hs
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Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Alpine afrontará las últimas carreras de la temporada de Fórmula 1 sin introducir nuevas actualizaciones en sus monoplazas, una determinación que también condiciona a Franco Colapinto. La situación fue revelada por Pierre Gasly, quien explicó que el equipo está prácticamente en el límite presupuestario y que, por una cuestión estratégica, trabajará con el mismo conjunto técnico en lo que resta del calendario.

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Colapinto deberá buscar rendimiento con el Alpine actual

La decisión representa un desafío para los dos pilotos de la escudería, que tendrán que aprovechar al máximo el auto disponible para mejorar sus resultados. Sin nuevas piezas ni modificaciones importantes previstas, la adaptación a cada circuito, las decisiones estratégicas y la ejecución durante los fines de semana serán factores determinantes para intentar sumar puntos.

Gasly se refirió a la situación con una frase que dejó en claro el panorama del equipo: “Creo que estamos prácticamente en el límite de nuestro techo presupuestario. Desde el punto de vista estratégico, no tenemos nada en preparación. Este es el auto que tendremos hasta el final del año”.

El francés también bromeó sobre la posibilidad de continuar desarrollando el monoplaza hasta la última fecha y reconoció que, si dependiera de él, intentaría llevar todas las mejoras posibles. Sin embargo, las restricciones económicas condicionaron los planes de Alpine para esta etapa del campeonato.

Gasly mantiene la esperanza pese a la distancia en el campeonato

Las declaraciones del piloto llegaron antes del Gran Premio de Ciudad de México, en un momento en el que Alpine busca recortar la diferencia con Racing Bulls en el Campeonato de Constructores. Aunque reconoció que la distancia es importante, Gasly sostuvo que todavía quedan oportunidades para cambiar el panorama.

“Quedan cinco carreras. Hay una gran diferencia en el campeonato, pero nada es imposible”, señaló el francés, que apeló a un antecedente positivo para mantener las expectativas.

El piloto recordó lo ocurrido en 2024, cuando Alpine sorprendió en Brasil con sus dos autos en el segundo y tercer puesto, pese a haber atravesado una temporada complicada. “Por ahora todavía podemos soñar”, expresó.

Con ese escenario, Colapinto y Gasly deberán afrontar el tramo decisivo con las herramientas actuales. La falta de actualizaciones reduce las posibilidades de evolución técnica, por lo que Alpine necesitará maximizar el rendimiento de su paquete para intentar cerrar el año con mejores resultados.

Colapinto temporada Alpine Fórmula 1
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