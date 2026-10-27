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Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Franco Colapinto no saldrá a pista en la FP1 del viernes porque la escudería francesa le cederá su auto a Gabriele Minì, una de las promesas de Alpine.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 14:29hs
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Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Franco Colapinto tendrá que esperar para comenzar su actividad en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Alpine confirmó que el argentino no participará de la primera práctica libre del viernes, ya que su monoplaza quedará en manos del italiano Gabriele Minì, quien tendrá su primera experiencia oficial en una sesión de la máxima categoría.

La decisión responde a una exigencia reglamentaria que obliga a los equipos a reservar determinadas sesiones de entrenamientos para pilotos debutantes. De esta manera, el joven integrante de la academia de Alpine tendrá la oportunidad de mostrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Colapinto se reincorporará a la actividad durante la FP2.

Gabriele Minì, ante su primera práctica oficial en la Fórmula 1

Con 21 años, Minì forma parte de la Academia Alpine desde 2023 y actualmente compite en la Fórmula 2, donde ocupa el cuarto puesto del campeonato, con dos victorias y otros siete podios.

Aunque todavía no disputó una práctica libre oficial de Fórmula 1, el italiano ya tuvo contacto con estos autos a través de ensayos privados con el A525, el modelo utilizado por la escudería francesa en la temporada anterior.

Tras confirmarse su participación, el piloto expresó su entusiasmo por la oportunidad. “Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1”, manifestó en declaraciones difundidas por el equipo.

Además, destacó la preparación realizada en la fábrica de Enstone, donde trabajó en el simulador junto a los ingenieros para llegar en las mejores condiciones posibles. Su objetivo será aprovechar la sesión y recopilar información que contribuya a la puesta a punto de los autos durante el resto del fin de semana.

Colapinto buscará cambiar la página después de Austin

La ausencia en el primer entrenamiento no modifica el objetivo de Colapinto para el resto del Gran Premio de México: recuperar terreno después de un fin de semana complicado en Estados Unidos, donde debió abandonar en la vuelta 37.

El argentino volverá a subirse al Alpine durante la segunda práctica libre del viernes, cuando comenzará a trabajar en la adaptación al circuito mexicano y en la preparación para la clasificación y la carrera.

Con Pierre Gasly como compañero de equipo, Alpine buscará aprovechar al máximo las sesiones disponibles para reunir información y encontrar el mejor rendimiento posible. Para Colapinto, el desafío será ponerse rápidamente en ritmo después de perderse el primer contacto con la pista.

La participación de Minì responde al cumplimiento del reglamento y, al mismo tiempo, representa una oportunidad para uno de los jóvenes pilotos de la estructura francesa. Colapinto, por su parte, tendrá menos tiempo de rodaje que en un fin de semana habitual y deberá concentrar su trabajo desde la FP2.

Colapinto Alpine México
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