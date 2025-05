Altmaier será rival de Francisco Comesaña en el Masters de Roma

Por otro lado, Mariano Navone debutará con el italiano Federico Ciná y Tomás Etcheverry con el serbio Laslo Djere. Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, por su parte, comenzarán directamente en la segunda ronda.

En el Foro Itálico, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron ayer una nueva instancia clasificatoria. El primero superó 6-4, 2-6 y 6-3 al colombiano Daniel Elahi Galán y el segundo al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-3 y 7-6 (6). Burruchaga irá hoy por llegar al cuadro principal ante el español Pablo Carreño Busta y Cerúndolo hará lo propio frente al taiwanés Tseng Chun-hsin.

En tanto fueron eliminados Federico Agustín Gómez (4-6, 6-4 y 5-7 vs. el francés Valentin Royer), Juan Pablo Ficovich (4-6 y 4-6 vs. el kazajo Aleksandr Shevchenko) y Thiago Agustín Tirante (6-7, 1-2 y abandono vs. el español Pablo Carreño Busta).