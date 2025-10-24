Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Alumni se subió a lo más alto del Torneo Oficial A2

La fecha 17 del Torneo Oficial A2, República del Oeste batió a Regatas (C) y Alumni aprovechó para alcanzarlo. Además, Almagro B goleó a Colón (SF)

24 de octubre 2025 · 14:10hs
Alumni se subió a lo más alto del Torneo Oficial A2

La fecha 17 del Torneo Oficial A2 dejó resultados por demás de interesantes. República del Oeste batió a Regatas Coronda y Alumni aprovechó para alcanzarlo. Además, Almagro B goleó a Colón (SF), mientras que sumaron éxitos UNL y Kimberley.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 17

Jueves 23 de agosto

UNL 68 (Franco Pérez 20) - Macabi 66 (Exequiel Ronchetti 16) (en cancha de Macabi)

Almagro B 87 (Felipe Gorosito 23) - Colón (SF) 62 (Esteban Espinoza 22)

Alumni 79 (Luciano Torren 15) - CUST B 63 (Nicolás Nessier 16)

Santa Rosa 52 (Leandro Sasia 13) - Kimberley 56 (Santino Chantiri 12)

República del Oeste 72 (Francisco Neme 21) - Regatas Coronda 68 (Kevin Flores 20)

Libre: Centenario

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda y Alumni 28 (12-4); Colón 27 (12-3); República del Oeste 26 (11-4); Almagro B 26 (10-6); Macabi 24 (8-8); Kimberley 22 (7-8); CUST B 20 (5-10); UNL 19 (4-11); Santa Rosa 18 (3-12); Centenario 15 (0-15)

Oficial República del Oeste Alumni
