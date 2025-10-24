La fecha 17 del Torneo Oficial A2 dejó resultados por demás de interesantes. República del Oeste batió a Regatas Coronda y Alumni aprovechó para alcanzarlo. Además, Almagro B goleó a Colón (SF), mientras que sumaron éxitos UNL y Kimberley.
Alumni se subió a lo más alto del Torneo Oficial A2
La fecha 17 del Torneo Oficial A2, República del Oeste batió a Regatas (C) y Alumni aprovechó para alcanzarlo. Además, Almagro B goleó a Colón (SF)
Por Ovación
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 17
Jueves 23 de agosto
UNL 68 (Franco Pérez 20) - Macabi 66 (Exequiel Ronchetti 16) (en cancha de Macabi)
Almagro B 87 (Felipe Gorosito 23) - Colón (SF) 62 (Esteban Espinoza 22)
Alumni 79 (Luciano Torren 15) - CUST B 63 (Nicolás Nessier 16)
Santa Rosa 52 (Leandro Sasia 13) - Kimberley 56 (Santino Chantiri 12)
República del Oeste 72 (Francisco Neme 21) - Regatas Coronda 68 (Kevin Flores 20)
Libre: Centenario
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda y Alumni 28 (12-4); Colón 27 (12-3); República del Oeste 26 (11-4); Almagro B 26 (10-6); Macabi 24 (8-8); Kimberley 22 (7-8); CUST B 20 (5-10); UNL 19 (4-11); Santa Rosa 18 (3-12); Centenario 15 (0-15)