Le robaron una heladera y la encontró a la venta en Internet: denunció y logró recuperarla

La Policía logró recuperar un electrodoméstico que había sido sustraído de una vivienda, tras detectar su publicación en redes sociales.

31 de octubre 2025 · 17:13hs
Durante la mañana de este viernes, personal de la Subcomisaría 18 llevó a cabo un procedimiento en un domicilio ubicado en calle Río Negro al 6400, donde logró recuperar una heladera denunciada como robada.

La intervención se originó luego de que la propietaria del electrodoméstico detectara que el artefacto aparecía publicado en una página de compra y venta en redes sociales.

Con los datos aportados, los agentes se trasladaron al lugar señalado, donde una mujer de 58 años permitió el ingreso y se procedió al secuestro del electrodoméstico, cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima.

La heladera recuperada fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con la investigación correspondiente.

