La Policía logró recuperar un electrodoméstico que había sido sustraído de una vivienda, tras detectar su publicación en redes sociales.

Le robaron una heladera y la encontró a la venta en Internet: denunció y logró recuperarla

Durante la mañana de este viernes, personal de la Subcomisaría 18 llevó a cabo un procedimiento en un domicilio ubicado en calle Río Negro al 6400 , donde logró recuperar una heladera denunciada como robada .

La intervención se originó luego de que la propietaria del electrodoméstico detectara que el artefacto aparecía publicado en una página de compra y venta en redes sociales .

Con los datos aportados, los agentes se trasladaron al lugar señalado, donde una mujer de 58 años permitió el ingreso y se procedió al secuestro del electrodoméstico, cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima.

La heladera recuperada fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con la investigación correspondiente.