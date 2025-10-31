Uno Santa Fe | Ovación | Jorge Brito

Brito se despide de River: almorzó con el plantel antes de las elecciones

El presidente saliente Jorge Brito se despidió este viernes en River Camp, en vísperas de su último fin de semana como mandatario

31 de octubre 2025 · 17:18hs
Jorge Brito se despide como presidente de River y este sábado habrá elecciones para elegir a las nuevas autoridades.

Jorge Brito se despide como presidente de River y este sábado habrá elecciones para elegir a las nuevas autoridades.

Luego del entrenamiento matutino en River Camp, Jorge Brito, presidente saliente de la institución, almorzó con los jugadores, el cuerpo técnico y el mánager, Enzo Francescoli, para despedirse y desearles buenos augurios de cara al partido trascendental del próximo domingo frente a Gimnasia en el Monumental.

Este sábado, en medio de la mayor crisis futbolística desde que Marcelo Gallardo es entrenador del club, los socios de River Plate elegirán entre los cinco candidatos que se presentan a su nuevo presidente, que asumirá el próximo lunes a las 18.

Brito cerrará su ciclo como máximo mandatario de la institución tras poco menos de cuatro años en el cargo, ya que fue electo el 4 de diciembre de 2021 y asumió en el cargo diez días después. Su ciclo estuvo marcado por el avance en la infraestructura y el crecimiento económico de la institución, pero tuvo varias frustraciones en el apartado deportivo.

En su gestión se levantaron cuatro títulos (Trofeo de Campeones 2021 y 2023, Liga Profesional 2023 y Supercopa 2024), trofeos de poco valor en comparación a lo que se acostumbraron los hinchas de River en los últimos años. También, durante su mandato, se terminó la remodelación y modernización del Monumental y se avanzó en la construcción del Predio Cantilo y el nuevo polideportivo.

Todo lo que hay que saber de las elecciones en River

Los comicios tendrán lugar en el Monumental el sábado 1° de noviembre de 2025, de 10 a 20 horas y se votará a través del sistema de boleta única electrónica. Los más de 80 mil socios empadronados, deberán elegir entre las siguientes cinco listas:

FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Presidente: Stefano Di Carlo

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D'Onofrio

FRENTE LUNATI 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati

FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper

FRENTE RIVER PRIMERO

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli

FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin

Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

1° Vocal: Carlos Trillo

Jorge Brito River presidente
Noticias relacionadas
Claudio Tapia apuntó contra la dirigencia de San Lorenzo.

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Joaquín Panichelli estaría en el radar del Barcelona.

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

Víctor Blanco se expresó luego de la eliminación de Racing sin mencionar a Diego Milito.

¿Palo para Milito? El agradecimiento de Blanco al plantel y al cuerpo técnico de Racing

Auger-Aliassime se metió en semifinales del Masters 1000 de París.

Auger-Aliassime avanzó a las semifinales del Masters 1000 de París

Lo último

Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Último Momento
Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Condenan a prisión perpetua al autor de un atroz crimen en Villa Ocampo

Condenan a prisión perpetua al autor de un atroz crimen en Villa Ocampo

Ovación
Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros