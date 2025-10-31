Luego del entrenamiento matutino en River Camp, Jorge Brito, presidente saliente de la institución, almorzó con los jugadores, el cuerpo técnico y el mánager, Enzo Francescoli, para despedirse y desearles buenos augurios de cara al partido trascendental del próximo domingo frente a Gimnasia en el Monumental.
Brito se despide de River: almorzó con el plantel antes de las elecciones
El presidente saliente Jorge Brito se despidió este viernes en River Camp, en vísperas de su último fin de semana como mandatario
Este sábado, en medio de la mayor crisis futbolística desde que Marcelo Gallardo es entrenador del club, los socios de River Plate elegirán entre los cinco candidatos que se presentan a su nuevo presidente, que asumirá el próximo lunes a las 18.
Brito cerrará su ciclo como máximo mandatario de la institución tras poco menos de cuatro años en el cargo, ya que fue electo el 4 de diciembre de 2021 y asumió en el cargo diez días después. Su ciclo estuvo marcado por el avance en la infraestructura y el crecimiento económico de la institución, pero tuvo varias frustraciones en el apartado deportivo.
En su gestión se levantaron cuatro títulos (Trofeo de Campeones 2021 y 2023, Liga Profesional 2023 y Supercopa 2024), trofeos de poco valor en comparación a lo que se acostumbraron los hinchas de River en los últimos años. También, durante su mandato, se terminó la remodelación y modernización del Monumental y se avanzó en la construcción del Predio Cantilo y el nuevo polideportivo.
Todo lo que hay que saber de las elecciones en River
Los comicios tendrán lugar en el Monumental el sábado 1° de noviembre de 2025, de 10 a 20 horas y se votará a través del sistema de boleta única electrónica. Los más de 80 mil socios empadronados, deberán elegir entre las siguientes cinco listas:
FRENTE FILOSOFÍA RIVER
Presidente: Stefano Di Carlo
Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés
Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio
Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano
1ª Vocal: Clara D'Onofrio
FRENTE LUNATI 2025
Presidente: Pablo Lunati
Vicepresidente 1°: Santiago Roca
Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten
Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría
1° Vocal: Pablo Lunati
FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
Presidente: Daniel Kiper
Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro
Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni
Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners
1° Vocal: Daniel Kiper
FRENTE RIVER PRIMERO
Presidente: Luis Belli
Vicepresidente 1°: Hernán Riso
Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín
Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe
1° Vocal: Antonio Caselli
FRENTE RIVER SOMOS TODOS
Presidente: Carlos Trillo
Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin
Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino
Vicepresidente 3°: Daniel Zononi
1° Vocal: Carlos Trillo