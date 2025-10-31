Brito se despide de River: almorzó con el plantel antes de las elecciones

El presidente saliente Jorge Brito se despidió este viernes en River Camp, en vísperas de su último fin de semana como mandatario

Jorge Brito se despide como presidente de River y este sábado habrá elecciones para elegir a las nuevas autoridades.

Luego del entrenamiento matutino en River Camp , Jorge Brito, presidente saliente de la institución, almorzó con los jugadores, el cuerpo técnico y el mánager, Enzo Francescoli, para despedirse y desearles buenos augurios de cara al partido trascendental del próximo domingo frente a Gimnasia en el Monumental.

Este sábado, en medio de la mayor crisis futbolística desde que Marcelo Gallardo es entrenador del club, los socios de River Plate elegirán entre los cinco candidatos que se presentan a su nuevo presidente, que asumirá el próximo lunes a las 18.

Brito cerrará su ciclo como máximo mandatario de la institución tras poco menos de cuatro años en el cargo, ya que fue electo el 4 de diciembre de 2021 y asumió en el cargo diez días después. Su ciclo estuvo marcado por el avance en la infraestructura y el crecimiento económico de la institución, pero tuvo varias frustraciones en el apartado deportivo.

En su gestión se levantaron cuatro títulos (Trofeo de Campeones 2021 y 2023, Liga Profesional 2023 y Supercopa 2024), trofeos de poco valor en comparación a lo que se acostumbraron los hinchas de River en los últimos años. También, durante su mandato, se terminó la remodelación y modernización del Monumental y se avanzó en la construcción del Predio Cantilo y el nuevo polideportivo.

Todo lo que hay que saber de las elecciones en River

Los comicios tendrán lugar en el Monumental el sábado 1° de noviembre de 2025, de 10 a 20 horas y se votará a través del sistema de boleta única electrónica. Los más de 80 mil socios empadronados, deberán elegir entre las siguientes cinco listas:

FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Presidente: Stefano Di Carlo

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D'Onofrio

FRENTE LUNATI 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati

FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper

FRENTE RIVER PRIMERO

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli

FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin

Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

1° Vocal: Carlos Trillo