Condenan a prisión perpetua al autor de un atroz crimen en Villa Ocampo

Emiliano Roberto Mesa, de 31 años, fue sentenciado por asesinar a golpes a Diego Darío Maidana y luego incinerar su cuerpo en un pozo de ladrillería. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Carlos Koguc.

31 de octubre 2025 · 18:04hs
Un hombre de 31 años identificado como Emiliano Roberto Mesa fue condenado a prisión perpetua por la autoría del homicidio de Diego Darío Maidana, cometido a principios de 2023 en el Paraje Las Mercedes (jurisdicción de Villa Ocampo, departamento General Obligado).

La sentencia fue dispuesta por un tribunal integrado por la jueza Norma Senn y los jueces Sergio Olivera y Gonzalo Basualdo, en el marco de un juicio abreviado que se desarrolló en los tribunales de Las Toscas (departamento General Obligado).

El fiscal Juan Carlos Koguc estuvo a cargo de la investigación penal. En tal sentido, destacó que “Mesa cometió el homicidio con alevosía”, y explicó que “actuó sobre seguro, sin ponerse en riesgo y con la certeza de que su accionar provocaría la muerte de la víctima”.

Golpes con una pistola y un machete

Koguc indicó que “el hecho delictivo fue cometido el viernes 24 de febrero de 2023, entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana”. Según precisó, “tiempo antes, el condenado había conocido a Maidana –quien era oriundo de Formosa–, y tras haber advertido que no tenía arraigo en la zona, lo había invitado a quedarse en una vivienda ubicada en el Paraje Las Mercedes, donde él residía”.

El funcionario del MPA indicó que “el día del homicidio, el condenado ingresó al lugar en el que se hospedaba Maidana y lo atacó con el objetivo de quitarle la vida”. Puntualizó que “mientras la víctima dormía, le dio golpes con una pistola de gas comprimido y luego con un machete”.

“Al momento de la golpiza, estaban presentes la pareja de Mesa y dos jóvenes que eran amigos de él y habían pasado la noche en el domicilio”, sostuvo el fiscal. “Bajo amenazas, el condenado logró que esas tres personas lo ayudaran a trasladar el cadáver hacia el pozo de una ladrillería cercana a la vivienda, donde lo prendieron fuego junto con un colchón y neumáticos”, especificó. “Mientras el cuerpo se incineraba, el agresor intimidó a los testigos con la pistola y no les permitió alejarse del lugar”, añadió.

Identidad de la víctima

El funcionario del MPA sostuvo que “se trató de un caso complejo porque la identidad del cadáver se pudo conocer después de varios meses de investigación”. Explicitó que “un hermano de Maidana se presentó en una dependencia policial a raíz de que la víctima estaba desaparecida, se le informó sobre las diligencias en marcha para esclarecer el homicidio y accedió a que le extrajeran muestras biológicas para cotejarlos con los restos hallados en la ladrillería”.

“Al analizar los materiales biológicos en el laboratorio forense, se pudo determinar quién era la persona fallecida”, manifestó Koguc.

Responsabilidad penal

Mesa reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de homicidio agravado (por alevosía). Junto con su abogada defensora, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena a prisión perpetua y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

En tanto, el fiscal valoró que “la madre y el padre de Maidana expresaron su conformidad con la condena impuesta”.

