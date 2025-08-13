Uno Santa Fe | Ovación | Alumni

Alumni venció a Kimberley y quedó segundo en la A2 del Oficial

Alumni superó 96-87 en tiempo suplementario a Kimberley, para trepar a la segunda posición del nivel A2 en el Torneo Oficial de Básquet

13 de agosto 2025 · 10:16hs
Alumni de Laguna Paiva necesitó de un tiempo suplementario para doblegar a Kimberley por 96 a 87, en un partido que completó la 5ª fecha de la zona 2 en el Torneo Oficial 2025.

El elenco de Héctor Aldaz tuvo como principal vía ofensiva a Luciano Torren (23). Recordemos que Colón (SF) y República del Oeste por ahora son los únicos elencos que no conocen la derrota.

LEER MÁS: Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 5

Lunes 11 de agosto

Santa Rosa 40 (Lisandro Escobar 17) - Macabi 55 (Emiliano Fabrissin 17)

Almagro B 75 (Franco Parola 15) - CUST B 50 (Ignacio Guidi 15)

Centenario 73 (Justo Pérez Risso 17) - Colón (SF) 90 (Francisco Navarrete 19)

UNL 46 (Maximiliano Luna 14) - Regatas Coronda 53 (Román Righi 18) (en República del Oeste)

Martes 12 de agosto

Alumni 97 (Luciano Torren 23 - Kimberley 86 (80-80) (Federico Sunier 21)

Libre: República del Oeste

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 8 (4-0); Almagro B y Alumni 7 (3-1); República del Oeste 6 (3-0); Regatas Coronda y Macabi y Kimberley 6 (2-2); UNL 4 (1-2); Centenario 4 (0-4); Santa Rosa y CUST B 3 (0-3)

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4

Miércoles 13 de agosto

21.30 CUST B vs. Centenario

Jueves 14 de agosto

21.30 Macabi vs. Alumni

21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa

21.30 República del Oeste vs. UNL

Martes 19 de agosto

21.30 Kimberley vs. Almagro B

Libre: Colón (SF)

