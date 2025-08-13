Alumni de Laguna Paiva necesitó de un tiempo suplementario para doblegar a Kimberley por 96 a 87, en un partido que completó la 5ª fecha de la zona 2 en el Torneo Oficial 2025.
Alumni venció a Kimberley y quedó segundo en la A2 del Oficial
Alumni superó 96-87 en tiempo suplementario a Kimberley, para trepar a la segunda posición del nivel A2 en el Torneo Oficial de Básquet
Por Ovación
El elenco de Héctor Aldaz tuvo como principal vía ofensiva a Luciano Torren (23). Recordemos que Colón (SF) y República del Oeste por ahora son los únicos elencos que no conocen la derrota.
LEER MÁS: Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 5
Lunes 11 de agosto
Santa Rosa 40 (Lisandro Escobar 17) - Macabi 55 (Emiliano Fabrissin 17)
Almagro B 75 (Franco Parola 15) - CUST B 50 (Ignacio Guidi 15)
Centenario 73 (Justo Pérez Risso 17) - Colón (SF) 90 (Francisco Navarrete 19)
UNL 46 (Maximiliano Luna 14) - Regatas Coronda 53 (Román Righi 18) (en República del Oeste)
Martes 12 de agosto
Alumni 97 (Luciano Torren 23 - Kimberley 86 (80-80) (Federico Sunier 21)
Libre: República del Oeste
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 8 (4-0); Almagro B y Alumni 7 (3-1); República del Oeste 6 (3-0); Regatas Coronda y Macabi y Kimberley 6 (2-2); UNL 4 (1-2); Centenario 4 (0-4); Santa Rosa y CUST B 3 (0-3)
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4
Miércoles 13 de agosto
21.30 CUST B vs. Centenario
Jueves 14 de agosto
21.30 Macabi vs. Alumni
21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa
21.30 República del Oeste vs. UNL
Martes 19 de agosto
21.30 Kimberley vs. Almagro B
Libre: Colón (SF)