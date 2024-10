Amenazas al plantel de Atlanta luego de las declaraciones de Dylan Gissi

Gissi había declarado que no le molestaba los incentivos mientras sean por ganar: "Sabemos que existe -por ejemplo- el incentivo a favor, yo creo que eso está bien. Ellos (Atlético Rafaela) nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar".

Amenza contra el plantel de Atlanta

"No quiero decir nada, no sé si hubo algo en contra. La verdad es que no lo sé, no creo. Yo creo en la honestidad y la integridad del fútbol y los futbolistas, de los futbolistas, sobre todo. Viste como es, hay cosas que pasan que uno se entera y prefiere a veces no enterarse, qué va a ser. Son cosas que se nos escapan, yo creo en la lealtad de la gente, pero no ponga en el fútbol las manos en el fuego por nadie", agregó.

Ante esto, apareció una bandera en el predio de Atlanta con una clara amenaza, según informó su medio partidario ‘El Show de Atlanta’: "Váyanse todos o se van al hospital. Jugadores mercenarios".

Actualmente, Atlanta acumula 47 puntos y se encuentra duodécimo en la tabla de posiciones, por lo que se encuentra a fuera del Reducido -siendo Gimnasia y Tiro de Salta el último en clasificar, momentáneamente- y necesita ganar los últimos tres partidos para tener posibilidades de pelear por el ascenso.