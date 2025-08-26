AmeriCup: qué rival le puede tocar a Argentina en cuartos de final

Este martes se completa la fase de grupos en la AmeriCup de Nicaragua y a partir de eso se armarán los cruces por cuartos de final. Las chances de Argentina

El particular formato de la Americup hace que hoy termine la fase regular del torneo con solo uno de los tres grupos compitiendo, lo que generará una marcada diferencia el jueves, día de los cuartos de final, entre los que tengan un día de descanso y los que tendrán dos. Pero acá solo analizaremos los posibles puestos y cruces de Argentina.

Empecemos de arriba hacia abajo. Brasil, primero del grupo A, ganando obviamente mantendrá esa posición y, si lo hace por 8 o más puntos será además el segundo mejor primero, por encima de Dominicana. Ganando por 7 debería hacerlo en un score donde anote 78 o más puntos. Imposible que alcance a Canadá, que será el mejor primero. Debería ganarle a Estados Unidos por 70.

Si gana Brasil entonces, y Uruguay vence a Bahamas, el grupo quedaría ordenado claramente: Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Bahamas. En esa opción, habría que ver la diferencia de Uruguay sobre Bahamas. Salvo que le gane por 28, los uruguayos quedarían como peores segundos del torneo, detrás de Puerto Rico y Argentina, y chocarían contra el peor primero en cuartos de final:; Dominicana, o con Brasil mismo, dependiendo lo que mencionamos en el párrafo anterior.

LEER MÁS: El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua

Vamos a la opción de triunfo de Estados Unidos. Si vence a Brasil y Uruguay le gana a Bahamas, habrá triple empate. Aquí dependería de la diferencia entre EEUU y Brasil. Ganando por 1 o 2 puntos, quedarían: Brasil, Estados Unidos y Uruguay. Ganando por 3 a 9, el orden cambiaría a Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Ganando por 10 o más, sería primero Estados Unidos, segundo Uruguay y tercero Brasil.

Más alternativas para armar los cuartos de final

En caso de ganar Estados Unidos y Bahamas, sería más simple: primero Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Bahamas y eliminado Uruguay. Un dato más: si gana Estados Unidos, será el peor primero y Brasil peor segundo (Puerto Rico y Argentina, 1 y 2 entre los segundos). En el caso de la opción de Uruguay segundo, los de Jauri deberían ganarle a Bahamas por al menos 28 para superar a Argentina en ese puesto de 2º mejor segundo, quedando detrás de Puerto Rico.

Una más. Si ganan Brasil y Bahamas, habrá un triple empate en el segundo puesto. En este caso, Estados Unidos ya tiene su diferencia de gol cerrada (+11), mientras que Uruguay hoy está +1 y Bahamas -12. Allí, dependería de la diferencia entre uruguayos y caribeños. Ganando Bahamas por hasta 6, pasarían Estados Unidos y Uruguay. Ganando por 7 a 23, Estados Unidos 2 y Bahamas 3. Ganando Bahamas por 24 o más, Bahamas quedaría segundo y Estados Unidos tercero.

Fuente: Básquet Plus