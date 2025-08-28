Uno Santa Fe | Ovación | Brasil

AmeriCup: Brasil eliminó a Dominicana y se metió en semifinales

Brasil superó 94-82 a República Dominicana y se convirtió en el primer semifinalista de la AmeriCup que se disputa en Nicaragua

28 de agosto 2025
La Selección de Brasil superó a República Dominicana por 94 a 82 y se convirtió en el primer semifinalista de la AmeriCup que se juega en Managua (Nicaragua).

Los brasileños, después de un primer cuarto adverso, metieron una corrida de 57-36 entre el segundo y tercer peldaño, para poder administrar esa renta. Pitó el santafesino Juan Fernández.

Las figuras fueron Georginho (28 puntos y 7 rebotes) y Yago Santos (25 más 7 recobres y 4 asistencias). En el elenco de Néstor García sobresalió Andrés Feliz con 14 tantos y 7 asistencias.

Brasil aguarda por el vencedor de Estados Unidos y Uruguay para armar una de las semifinales del certamen.

