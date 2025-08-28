Uno Santa Fe | Ovación | Talleres

Tevez no claudica: "Firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla"

Carlos Tevez se mostró firme en Talleres pese al mal momento y la situación apremiada con el descenso, y desechó la idea de renunciar

28 de agosto 2025 · 19:25hs
Tevez no claudica: Firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla

Talleres no levanta cabeza. El equipo acumula, de la mano de Carlos Tevez, un triunfo, dos empates y tres derrotas en el torneo Clausura y se encuentra comprometido con la zona del descenso por tabla Anual (hoy estaría jugando un desempate ante Aldosivi para saber quién pierde la categoría).

Luego de la última derrota ante Atlético Tucumán, por 3-0 en condición de visitante, el Apache suspendió la conferencia de prensa y se especuló con una posible renuncia al cargo. Durante la jornada de este miércoles, él mismo se encargó de desmentir los rumores.

Tevez, firme en Talleres

"Sabemos que es un año complicado para el club, viene de hace mucho tiempo. Yo firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla. Me encanta estar en Talleres, me encanta esta situación", afirmó el Apache, dejando clara su postura.

Ratificando su posición pese al mal momento de la T, aseguró: "Los que no me conocen pueden hablar un montón de cosas, pero no que voy a abandonar. Sí estoy preocupado por la situación pero también ocupado para sacar esto adelante. En ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar. Es algo que se habla alrededor mío pero en ningún momento se me pasó por la cabeza eso".

Por último, Tevez le respondió a aquellos que afirmaban que no dejó entrar al presidente, Andrés Fassi, al camarín tras la derrota de Talleres en Tucumán: "No es así que no dejé pasar a Andrés Fassi al vestuario. Pasó que justo cuando el presidente baja, nosotros tenemos la charla. Él se tenía que ir a tomar el vuelo y es por eso que no entró".

"Con Andrés tenemos una relación muy muy buena, pero no se mete en ningún momento en mi trabajo, está siempre apoyando a los jugadores, al grupo, y fue eso lo que pasó", sentenció el Apache.

Talleres Carlos Tevez Clausura
