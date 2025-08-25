Unión no descansa: trabaja en Casasol y ya planifica los duelos ante River y Racing

El plantel de Unión volvió a trabajar en Casasol, de cara al partido ante River por Copa Argentina y frente a Racing por el Torneo Clausura.

Sin tiempo para recuperarse tras el empate 1-1 frente a Huracán en el 15 de Abril, Unión volvió a los entrenamientos este lunes en Casasol, donde permanecerá hasta el miércoles por la mañana. La concentración está puesta en el próximo desafío: el partido de octavos de final de la Copa Argentina ante River, programado para el jueves a las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El cuerpo médico y el cuerpo técnico pudieron respirar tranquilos: el partido ante Huracán no dejó jugadores lesionados, aunque algunos terminaron con cansancio o molestias mínimas, habituales tras la exigencia de los encuentros. Se espera que Leonardo Madelón repita el mismo equipo que goleó a Instituto y luego empató con Huracán, buscando mantener la solidez defensiva y la efectividad en ataque que mostró en Alta Córdoba.

Plan de viaje y entrenamientos

Tras el partido con River, la delegación permanecerá en Mendoza, donde hará noche y retomará la actividad al día siguiente: luego del desayuno del viernes, el plantel partirá en vuelo chárter rumbo a Buenos Aires, donde quedará concentrado en el mismo hotel que utiliza habitualmente para sus estadías en la capital.

Por la tarde del viernes y nuevamente el sábado, Unión trabajará en el Predio de AFA en Ezeiza, afinando detalles tácticos y preparando el partido del domingo a las 21.15 ante Racing, correspondiente a la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura.

Una vez finalizada la concentración en Buenos Aires, la delegación regresará a Santa Fe en micro, cerrando una semana intensa y determinante para el equipo rojiblanco.

Con este ritmo exigente y la doble preparación para compromisos clave en Copa Argentina y Torneo Clausura, Unión busca llegar en óptimas condiciones y con el mismo equilibrio que lo caracteriza en la recta final de agosto.