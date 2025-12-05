Andrea Bocelli cantó en el inicio del sorteo del Mundial 2026

El artista italiano Andrea Bocelli emocionó a todos los presentes en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde interpretó “Nessun Dorma”.
Por Ovación
5 de diciembre 2025 · 15:04hs
El cantante italiano dijo presente en el Centro John F. Kennedy, donde la Selección argentina conocerá a sus rivales dentro de pocos minutos.
Hace pocas semanas, Bocelli estuvo en la Argentina, donde incluso fue homenajeado por el presidente Javier Milei.