Sorteo del Mundial 2026: todo lo que hay que saber del nuevo formato

5 de diciembre 2025 · 11:06hs
La Selección Argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 este viernes, cuando se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

Esta edición del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá la particularidad de que por primera vez participarán 48 selecciones, lo que conlleva un gran cambio en su formato.

En una reunión del Consejo de la FIFA fue que se terminó por aprobar la nueva estructura de la siguiente cita mundialista que contará con un total de 12 grupos de 4 equipos para la primera fase, cuatro más que en el formato antiguo.

En tanto, ya no solo accederán a la siguiente instancia del evento más importante a nivel selecciones los dos primeros de cada zona, sino que también tendrán la chance de disputar los dieciseisavos de final (ronda que se agregó con el novedoso formato) los ocho mejores terceros clasificados.

Por último, el Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y durante 18 días consecutivos, cada jornada contará con cuatro encuentros. Luego, habrá un corto descanso y entre el vigésimo y vigésimo tercer día de competencia se llevarán a cabo los duelos correspondientes a los 16avos de final.

Asimismo, los días 25 y 26 del certamen se disputarán los octavos de final, nuevamente con cuatro encuentros por jornada. Más adelante, habrá otro breve descanso sin acción y se retomarán los cuartos de final con dos cotejos por día.

Finalmente, luego de las semifinales habrá cuatro días de descanso previos a la gran final prevista para el 19 de julio, instancia en la que la Selección argentina buscará llegar para levantar la cuarta corona en su historia e igualar la marca de Italia y Alemania.

De esta manera, el próximo campeón del mundo tendrá que disputar un total de ocho partidos, tres de ellos correspondientes a la fase de grupos y los otros cinco de eliminación directa.

El del año que viene será el segundo Mundial con sede compartida, luego de Corea-Japón 2002, edición que terminó con el quinto título para Brasil y que le trae muy malos recuerdos a la Selección argentina, ya que había llegado como una de las candidatas y se volvió en fase de grupos.

Mundial sorteo formato
