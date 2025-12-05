Uno Santa Fe | Ovación | FIFA

FIFA le otorgó el premio de la paz a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos fue galardonado por el ente máximo del fútbol mundial.

Ovación

Por Ovación

5 de diciembre 2025 · 14:56hs
FIFA le otorgó el premio de la paz a Donald Trump

La FIFA le entregó el premio “FIFA Paz” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “sus acciones extraordinarias y especiales”.

El galardón se entregará cada año a partir de esta ceremonia y el primero en obtenerlo fue Trump en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“La FIFA le dio este premio a Donald Trump, en reconocimiento a sus acciones extraordinarias y especiales para llevar la paz a todo el mundo”, fueron las palabras de Infantino para darle el premio al mandatario estadounidense.

El video de la distinción de Infantino a Trump

Embed
FIFA Donald Trump Gianni Infantino
Noticias relacionadas
colombia, el latinoamericano que mejor parado quedo en el sorteo del mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

las claves de jordania, el debutante mundialista que enfrentara a argentina

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la argentina en el mundial 2026

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

mundial 2026: donde jugara la seleccion argentina en el grupo j

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Lo último

Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: En principio tenemos que estar satisfechos

Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: "En principio tenemos que estar satisfechos"

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Último Momento
Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: En principio tenemos que estar satisfechos

Scaloni, sobre el sorteo del Mundial: "En principio tenemos que estar satisfechos"

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Ovación
Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"