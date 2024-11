Andrés Guardado se retira a fin de año tras 19 temporadas

“Estoy aquí en el Estadio León, en la cancha, porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el futbol, terminando esta temporada dejar de ser jugador profesional después de 19 años”. dijo.

Para después, agregar: “Sé que no salieron las cosas como queríamos, pero, me voy orgulloso de haber pertenecido a esta institución. Me voy contento de que este último tiempo, este último mes pude enseñar un poco lo que es Andrés Guardado dentro de la cancha”.

Al momento de los agradecimientos, subrayo: “Agradecerle al Atlas, a toda la institución del Atlas que me formó, que me dio la oportunidad de hacerme futbolista ahí, y después a los equipos a los que pertenecí … no sabría cómo agradecer la confianza que me tuvieron […] a todas las personas que se me cruzaron en el camino quiero agradecerles de corazón cada momento”.