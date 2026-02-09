Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

El Argentina Open inicia este lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Serán 12 los tenistas nacionales que dirán presente.

Ovación

Por Ovación

9 de febrero 2026 · 14:32hs
Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

El Argentina Open iniciará este lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y contará con la presencia de doce tenistas albicelestes, cuatro de ellos como cabezas de serie.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, iniciará el Argentina Open con el partido entre el bosnio Damir Dzumhur y el boliviano Hugo Dellien. En esta edición del ATP 250, doce serán los argentinos que competirán por el título en Buenos Aires.

La cabeza de serie número uno será Francisco Cerúndolo (19°), que viene de quedar eliminado en la cuarta ronda del Australian Open ante el alemán Alexander Zverev (4°), hace 15 días. El tenista de 27 años debutará el miércoles ante el ganador del partido entre Dzumhur y Dellien, en el marco de los octavos de final.

El cuarto cabeza de serie será Sebastián Báez (34°), que tuvo su última presentación el pasado miércoles 21 de enero cuando perdió con el italiano Lorenzo Dardieri en la segunda ronda del Australian Open. El oriundo del municipio bonaerense de San Martín debutará el miércoles ante el ganador del partido entre el peruano Ignacio Buse y el italiano Francesco Passaro.

image

Camilo Ugo Carabelli (47°) será la sexta cabeza de serie, tras consagrarse campeón del Rosario Challenger este domingo al vencer en dos sets a su compatriota, Román Burruchaga (104°), que también participará de este Argentina Open.

El tenista de 26 años debutará este martes ante su compatriota Francisco Comesaña (63°), en el marco de los treintaidosavos de final y, de avanzar, podría enfrentar al argentino Mariano Navone (73°) que debe vencer al estadounidense Emilio Nava.

Por su parte, Tomás Martín Etcheverry (54°) es el séptimo cabeza de serie y llega a este certamen tras caer en la tercera ronda del Australian Open ante el kazajo Aleksandr Bublik. El platense debutará esta tarde ante el italiano Andrea Pellegrino por los treintaidosavos de final.

Los wild card en el Argentina Open

En cuanto a las ´wild card´, los jugadores argentinos que recibieron invitaciones para participar fueron Alex Barrena (180°), Federico Coria (322°) y Facundo Díaz Acosta (285°).

Además de Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo (80°) que participarán en el cuadro principal, el joven tenista Lautaro Midón (229°) fue el único argentino que ingresó a esta instancia por clasificación.

Argentina Open Buenos Aires Lawn Tennis Club Argentina Open
Noticias relacionadas
cuatro argentinos van por la qualy del argentina open

Cuatro argentinos van por la qualy del Argentina Open

   

El Argentina Open levanta el telón con nutrida legión albiceleste

En la última edición del Argentina Open, el brasileño Joao Fonseca le ganó la final a Francisco Cerúndolo.

Se viene una nueva edición del Argentina Open: todos los campeones locales

ben hur gano, pero no alcanzo: la bh se despidio del regional amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Lo último

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Último Momento
Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Ovación
Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco