Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur le ganó por 1-0 a Juventud Unida, y quedó eliminado del Regional Amateur tras la derrota por 3-1 como visitante en la ida.

El Regional Amateur 2025/26 llegó a su fin para Ben Hur. La BH cumplió con su parte y venció 1 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio Néstor Zenklusen, pero el triunfo resultó insuficiente para revertir el 1-3 de la ida y el equipo rafaelino quedó eliminado, a un paso del objetivo mayor.

No estuvo lejos. El Lobo dejó todo, empujó hasta el final y sostuvo la ilusión durante buena parte del encuentro, aunque volvió a pagar caro lo sucedido en los primeros 90 minutos de la serie y aquella expulsión de Bono , que condicionó el desarrollo global de la llave. Esta vez, el esfuerzo no alcanzó.

Con Tuni López como lanzador y González ocupando el lugar del suspendido Bono, Ben Hur salió decidido a jugar en campo rival. Sin demasiada elaboración, obligado por la urgencia, apostó fuerte a los envíos largos para sus delanteros, buscando segundas jugadas y profundidad por empuje más que por circulación.

Juventud, en cambio, planteó un partido acorde a la ventaja obtenida en la ida: salidas rápidas por Larrea, pelotazos cruzados y centros para las referencias aéreas de Olivera y Solari. En un tiro de esquina, la visita estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero Villalba salvó sobre la línea un remate de Solari cuando Astrada ya no podía intervenir.

La BH respondió con un remate alto de González y, pasada la media hora, llegó el desahogo. López metió un pase preciso al centrodelantero, el remate fue rechazado por Horst y, en el rebote, Sebastián Jiménez definió con serenidad para marcar el 1 a 0 a los 30 minutos del primer tiempo.

El gol calmó la ansiedad y renovó la esperanza. Ben Hur siguió insistiendo, especialmente con Kevin Velázquez, que por potencia física ganó varios duelos. Un cabezazo suyo estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, aunque Juventud también respondió con una escapada de Larrea y un remate de Solari que pasó cerca del arco de “Kascote”.

En el complemento, el Lobo ya no pudo jugar con la misma intensidad cerca del área entrerriana. Juventud logró llevar el partido lejos de su arquero y Ben Hur perdió claridad con las salidas de López y Jiménez, dos piezas clave en el funcionamiento ofensivo.

Recién en los últimos diez minutos el local arrinconó a su rival, pero la épica no llegó. Los centros no encontraron un destinatario claro y el equipo de Miguel Fullana supo resistir para quedarse con la clasificación.

Para Ben Hur fue ascenso o nada, y terminó siendo nada. Los 13 triunfos en 14 partidos quedarán como un dato estadístico, mientras que en la cancha solo quedó el reconocimiento del público, con aplausos sinceros para un equipo que dejó todo. Ahora, el futuro inmediato plantea un nuevo desafío: el probable desmembramiento del plantel, ya que competir en la Liga Rafaelina no permitirá sostener a varios de los futbolistas.

Síntesis Ben Hur 1 – Juventud Unida (Gualeguaychú) 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Leandro Sosa Abrile.

Asistentes: Cristian Herrera y Bruno Pezzotta.

Cuarto árbitro: Pablo Ramírez.

Gol: PT 30’ Sebastián Jiménez (BH).

Amonestados: Olivera (J), Fleita (BH).

Ben Hur: Matías Astrada; Facundo Jofre, Rodrigo López Alba y Elías Medeiro; Franco Villalba, Leandro Sola, Diego López (66’ Lautaro Fleita), Ramiro Contrera (62’ José Alberto); Sebastián Jiménez (74’ Juan Bessone); Kevin Velázquez y Hugo González (62’ Matías Aguirre). DT: Carlos Trullet.

Juventud Unida: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos (45’ Nicolás Trejo), Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea (85’ Gastón Palacios), Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano (66’ Luciano Esquivel); Maximiliano Solari (68’ Alan Murialdo) y Marcelo Olivera. DT: Miguel Fullana.

