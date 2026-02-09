Uno Santa Fe | Ovación | Ben Hur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur le ganó por 1-0 a Juventud Unida, y quedó eliminado del Regional Amateur tras la derrota por 3-1 como visitante en la ida.

Ovación

Por Ovación

9 de febrero 2026 · 14:28hs
Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

La Opinión

El Regional Amateur 2025/26 llegó a su fin para Ben Hur. La BH cumplió con su parte y venció 1 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio Néstor Zenklusen, pero el triunfo resultó insuficiente para revertir el 1-3 de la ida y el equipo rafaelino quedó eliminado, a un paso del objetivo mayor.

No estuvo lejos. El Lobo dejó todo, empujó hasta el final y sostuvo la ilusión durante buena parte del encuentro, aunque volvió a pagar caro lo sucedido en los primeros 90 minutos de la serie y aquella expulsión de Bono, que condicionó el desarrollo global de la llave. Esta vez, el esfuerzo no alcanzó.

Con Tuni López como lanzador y González ocupando el lugar del suspendido Bono, Ben Hur salió decidido a jugar en campo rival. Sin demasiada elaboración, obligado por la urgencia, apostó fuerte a los envíos largos para sus delanteros, buscando segundas jugadas y profundidad por empuje más que por circulación.

Juventud, en cambio, planteó un partido acorde a la ventaja obtenida en la ida: salidas rápidas por Larrea, pelotazos cruzados y centros para las referencias aéreas de Olivera y Solari. En un tiro de esquina, la visita estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero Villalba salvó sobre la línea un remate de Solari cuando Astrada ya no podía intervenir.

La BH respondió con un remate alto de González y, pasada la media hora, llegó el desahogo. López metió un pase preciso al centrodelantero, el remate fue rechazado por Horst y, en el rebote, Sebastián Jiménez definió con serenidad para marcar el 1 a 0 a los 30 minutos del primer tiempo.

El gol calmó la ansiedad y renovó la esperanza. Ben Hur siguió insistiendo, especialmente con Kevin Velázquez, que por potencia física ganó varios duelos. Un cabezazo suyo estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, aunque Juventud también respondió con una escapada de Larrea y un remate de Solari que pasó cerca del arco de “Kascote”.

En el complemento, el Lobo ya no pudo jugar con la misma intensidad cerca del área entrerriana. Juventud logró llevar el partido lejos de su arquero y Ben Hur perdió claridad con las salidas de López y Jiménez, dos piezas clave en el funcionamiento ofensivo.

Recién en los últimos diez minutos el local arrinconó a su rival, pero la épica no llegó. Los centros no encontraron un destinatario claro y el equipo de Miguel Fullana supo resistir para quedarse con la clasificación.

Para Ben Hur fue ascenso o nada, y terminó siendo nada. Los 13 triunfos en 14 partidos quedarán como un dato estadístico, mientras que en la cancha solo quedó el reconocimiento del público, con aplausos sinceros para un equipo que dejó todo. Ahora, el futuro inmediato plantea un nuevo desafío: el probable desmembramiento del plantel, ya que competir en la Liga Rafaelina no permitirá sostener a varios de los futbolistas.

Síntesis Ben Hur 1 – Juventud Unida (Gualeguaychú) 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Leandro Sosa Abrile.

Asistentes: Cristian Herrera y Bruno Pezzotta.

Cuarto árbitro: Pablo Ramírez.

Gol: PT 30’ Sebastián Jiménez (BH).

Amonestados: Olivera (J), Fleita (BH).

Ben Hur: Matías Astrada; Facundo Jofre, Rodrigo López Alba y Elías Medeiro; Franco Villalba, Leandro Sola, Diego López (66’ Lautaro Fleita), Ramiro Contrera (62’ José Alberto); Sebastián Jiménez (74’ Juan Bessone); Kevin Velázquez y Hugo González (62’ Matías Aguirre). DT: Carlos Trullet.

Juventud Unida: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos (45’ Nicolás Trejo), Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea (85’ Gastón Palacios), Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano (66’ Luciano Esquivel); Maximiliano Solari (68’ Alan Murialdo) y Marcelo Olivera. DT: Miguel Fullana.

Fuente: La Opinión

Ben Hur Regional Amateur Juventud Unida
Noticias relacionadas
Un candidato a presidente de Barcelona, tomó contacto con Julián Álvarez.

Julián Álvarez, en el centro de la campaña presidencial del Barcelona

Brian Fernández inicia una nueva etapa en Fénix de Uruguay.

Brian Fernández inicia una nueva etapa en Fénix: "Batallo todos los días"

Camilo Ugo Carabelli se consagró bicampeón del Challenger de Rosario.

Camilo Ugo Carabelli se consagró bicampeón del Challenger de Rosario

Tomás Etcheverry debutará este lunes en el Argentina Open.

Arranca el Argentina Open: horarios y cruces del lunes

Lo último

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Último Momento
Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Ben Hur ganó, pero no alcanzó: la BH se despidió del Regional Amateur

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

Aerolíneas Argentinas pone vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán a Miami por el Mundial

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Ovación
Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Liga Federal: las chicas de Regatas jugarán playoffs por el título

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Federación

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Se avecina el Torneo de Verano de la Liga Santafesina

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Colón sufrió una dura derrota jugando en condición de local

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco