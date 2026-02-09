Hugo Dellien le ganó al bosnio Damir Dzumhur en el inicio del Argentina Open

El boliviano Hugo Dellien venció al bosnio Damir Dzumhur en dos sets y enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, en el Argentina Open.

El tenista boliviano Hugo Dellien (167°) venció en dos sets al bosnio Damir Dzumhur (62°) y avanzó a los octavos de final del Argentina Open donde enfrentará al local Francisco Cerúndolo (19°).

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, este lunes inició el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con la victoria del tenista boliviano sobre el bosnio como apertura de esta edición del certamen.

Francisco Cerúndolo, en el camino de Hugo Dellien

El tenista latinoaméricano superó sin problemas al europeo con un resultado de 6-4 y 6-1 para avanzar a octavos de final donde enfrentará al local y candidato al título, Francisco Cerúndolo.

Tras realizar una muy buena clasificación derrotando al argentino Genaro Olivieri y el brasileño Thiago Monteiro sin perder un set, el boliviano afrontaba esta instancia tras lo que fue su gran participación en el Rosario Challenger donde perdió el viernes ante el campeón Camilo Ugo Carabelli en cuartos de final.

Dellien controló de principio a fin el partido y solo llegó a sufrir cuando bajo la intensidad estando 4-1 en el primer set, momento en que Dzumhur se lo empató 4-4. Ahí, el boliviano aceleró, quebró y ganó la manga 6-4.

En el segundo set, la actuación del boliviano fue sobresaliente y llegó a estar 5-0 arriba en la manga. A pesar del descuento, Dellien se terminó llevando la manga por 6-1 y sellando su triunfo en Buenos Aires.