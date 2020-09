Ángel Di María: "La sanción es muy dura y difícil"

Di María tuvo un cruce con el español Álvaro González, de Marsella, quien recibió un escupitajo del argentino. El árbitro del partido no observó la acción y el VAR tampoco intervino, pero las autoridades de la liga francesa no dejaron pasar el episodio.

"La sanción es dura y difícil. Como no vamos a jugar entre semana se hace aún más larga. Lo que hice fue por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron", afirmó el exjugador de Real Madrid de España.

De esta manera, Di María no estará disponible para los partidos ante Angers, Nîmes, Dijon y Nantes.

"Todavía la sanción a Álvaro sigue en investigación. Hay imágenes que muestran algo, seguramente él también sea sancionado", agregó "Fideo".

González también protagonizó un enfrentamiento con el crack brasileño Neymar, un caso que será estudiado por la Comisión Disciplinaria por posibles insultos racistas del español al exBarcelona, quien a su vez también será investigado por un hecho similar ante el japonés Hiroki Sakai.

Los dos serán juzgados entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre y ambos pueden recibir una sanción de hasta 10 partidos.