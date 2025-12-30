Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

La dirigencia de River intensificó la búsqueda ante las dificultades para cerrar a Santino Andino. En ese escenario, el nombre de Benjamín Domínguez.

ovaEl mercado de pases de River entra en una fase decisiva. La necesidad de sumar un extremo desequilibrante , pedido expreso de Marcelo Gallardo, aceleró gestiones ante el escenario adverso que se presenta por Santino Andino. En ese contexto, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo comenzó a sondear alternativas , con Benjamín Domínguez nuevamente en el radar.

Gallardo fue claro puertas adentro: busca velocidad, uno contra uno y profundidad por las bandas para potenciar su idea ofensiva de cara a la temporada 2026. Si bien Andino continúa siendo la prioridad, el cambio en su representación y la intención de proyectarlo a Europa enfriaron la negociación , obligando a River a abrir el abanico.

Un nombre que vuelve a escena

En Núñez reapareció el nombre de Benjamín Domínguez, actualmente en el Bologna de Italia. El extremo de 22 años ya había sido seguido de cerca durante su etapa en Gimnasia, aunque en aquel momento las pretensiones económicas del club platense frustraron cualquier avance.

Hoy el contexto es distinto. Su presente irregular en la Serie A y la falta de continuidad lo colocan en una situación favorable para evaluar un regreso al fútbol argentino, algo que en River interpretan como una oportunidad de mercado.

Europa, el principal competidor

Más allá del interés millonario, River no corre solo. La Roma y el Olympique Lyon también monitorean la situación del atacante, quien incluso fue convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni durante el año, un dato que sostiene su proyección internacional pese al escaso rodaje reciente.

La intención de la dirigencia es resolver el refuerzo antes del inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes, para que el cuerpo técnico pueda trabajar con el plantel completo desde el primer día. Sin embargo, la operación dependerá en gran medida de la postura del futbolista, que deberá definir si prioriza continuidad y protagonismo o insiste en sostener su carrera en Europa. River avanza con cautela, pero el mensaje es claro: si Andino no llega, el plan B ya está en marcha