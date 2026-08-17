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¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

Boca buscará meterse entre los ocho mejores del segundo torneo de clubes más importante de América.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 12:19hs
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¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

Boca visitará este martes a Recoleta de Paraguay, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y su director técnico Rodolfo Arruabarrena ya tendría definido el 11 titular.

En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien llegó en el último mercado de pases y todavía no terminó de convencer al hincha del "Xeneize".

La defensa, por su parte, estaría integrada por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco en los laterales, mientras que en la zaga central dirán presente Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

La gran ausencia del "Xeneize" se dará en la mitad de la cancha, ya que su capitán y figura, Leandro Paredes, padece una lesión muscular, por lo que no podrá jugar este partido y también está en duda para la visita a Racing del fin de semana.

La idea de Arruabarrena en Boca sin Paredes

De esta manera, los encargados de la contención en la mitad de la cancha serán Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, mientras que más adelante estarán Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa.

Finalmente, la referencia de Boca en el área será el uruguayo Miguel Merentiel.

Boca es el gran candidato a conseguir la clasificación a los cuartos de final, gracias al sólido triunfo 3-1 que consiguió en el partido de ida que se disputó en "La Bombonera", donde se impuso gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Así formaría Boca ante Recoleta: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca Paredes Recoleta
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