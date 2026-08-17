Boca visitará este martes a Recoleta de Paraguay, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y su director técnico Rodolfo Arruabarrena ya tendría definido el 11 titular.
¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta
Boca buscará meterse entre los ocho mejores del segundo torneo de clubes más importante de América.
Por Ovación
En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien llegó en el último mercado de pases y todavía no terminó de convencer al hincha del "Xeneize".
La defensa, por su parte, estaría integrada por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco en los laterales, mientras que en la zaga central dirán presente Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.
La gran ausencia del "Xeneize" se dará en la mitad de la cancha, ya que su capitán y figura, Leandro Paredes, padece una lesión muscular, por lo que no podrá jugar este partido y también está en duda para la visita a Racing del fin de semana.
La idea de Arruabarrena en Boca sin Paredes
De esta manera, los encargados de la contención en la mitad de la cancha serán Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, mientras que más adelante estarán Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa.
Finalmente, la referencia de Boca en el área será el uruguayo Miguel Merentiel.
Boca es el gran candidato a conseguir la clasificación a los cuartos de final, gracias al sólido triunfo 3-1 que consiguió en el partido de ida que se disputó en "La Bombonera", donde se impuso gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.
Así formaría Boca ante Recoleta: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.