Colón debe ganar el viernes para llegar a semifinales del Reducido. En su cancha, el Gallo cosechó 43 de 57 puntos y alcanzó una diferencia de gol de +20.

Colón necesita ganar el viernes en el Nuevo Francisco Urbano para meterse en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional. El empate sin goles en Santa Fe dejó a Deportivo Morón con la ventaja deportiva y al Sabalero ante un desafío que pocos resolvieron esta temporada: vencer al Gallo, que apenas perdió dos de sus 19 encuentros como local.

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Morón ganó casi siete de cada diez partidos en casa

El Gallo consiguió 13 victorias, cuatro empates y dos derrotas en 19 presentaciones ante su gente. Así, se quedó con el 75,4% de los puntos en el Nuevo Francisco Urbano. Además, convirtió 20 goles más de los que recibió en ese tramo.

El dato que más pesa para la revancha es que 17 de esos 19 resultados le alcanzarían a Morón para avanzar. El equipo bonaerense tiene la ventaja deportiva y, después del 0 a 0 en la ida, cualquier empate lo deja en semifinales.

Colón lleva nueve partidos invicto, pero el viernes necesita ganar

El equipo de Iván Delfino llega con ocho vallas invictas en sus últimos nueve encuentros. Esa solidez lo sostuvo en la ida en el Brigadier López. En la revancha, hasta otro arco en cero sería insuficiente si Colón no convierte.

El cruce se jugará este viernes 27 de noviembre a las 21. Al Sabalero le alcanza con ganar por la mínima para quedarse con la serie y seguir en carrera por el segundo ascenso a Primera División.