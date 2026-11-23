El español superó a Alexander Zverev por 6-2 y 7-6 (9-7) para ganar sus primeras ATP Finals. A los 23 años, el murciano contabiliza 30 títulos como profesional.

Carlos Alcaraz cerró la temporada en Turín con un trofeo que le faltaba. El español venció al número uno del mundo, Alexander Zverev, por 6-2 y 7-6 (9-7) y conquistó por primera vez las ATP Finals. A los 23 años, el murciano llegó a 30 títulos tras resolver en el desempate un segundo set mucho más parejo que el primero.

Del 6-2 inicial al 9-7 en el desempate

Alcaraz, tercero del ranking mundial, tomó el control de la final en el primer set y se lo llevó por 6-2. Zverev emparejó el trámite en el segundo parcial y llevó la definición al tie-break, donde el español se impuso por 9-7 para cerrar el partido después de dos horas y dos minutos.

Con el triunfo sobre la cancha dura de Turín, el murciano encadenó su tercera victoria ante el alemán.

El trofeo que se le había escapado en 2025

Un año después de perder la final ante Jannik Sinner, Alcaraz volvió al partido decisivo y levantó por primera vez el trofeo del torneo de maestros. La conquista fue, además, la número 30 de su carrera profesional.