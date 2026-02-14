Uno Santa Fe | Colón | Colón

Central Norte cayó en el debut y se enfoca en Colón

El Cuervo perdió por la mínima en su estreno en la Primera Nacional y ahora se prepara para un exigente cruce como local ante Colón de Santa Fe.

14 de febrero 2026 · 11:25hs
Central Norte regresó a la Primera Nacional con una derrota 1-0 ante San Miguel en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha inaugural. Más allá del resultado adverso, el equipo mostró pasajes de intensidad y orden táctico, aunque careció de profundidad en los metros finales.

Estreno con matices

El conjunto dirigido por Adrián “El Polaco” Bastía intentó asumir protagonismo desde un bloque medio-alto, presionando sobre la salida rival y buscando progresiones rápidas por bandas. Sin embargo, la falta de precisión en el último pase y la escasa eficacia en zona de definición terminaron inclinando la balanza.

San Miguel capitalizó una desatención defensiva y administró la ventaja con líneas compactas, cerrando espacios interiores y forzando a Central Norte a cargar el área con envíos frontales que no encontraron destinatario claro.

Se viene Colón en Salta

El calendario no concede tregua. Por la segunda jornada, el Cuervo recibirá a Colón de Santa Fe el domingo 22 de febrero a las 18.00, en un duelo que marcará su reencuentro con el público salteño en la segunda categoría.

El desafío será mayúsculo: ajustar mecanismos de presión coordinada, mejorar la circulación entre líneas y potenciar el peso ofensivo para transformar el volumen de juego en situaciones concretas. Ante un rival con aspiraciones de ascenso, la eficacia será determinante.

