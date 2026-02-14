Central Norte regresó a la Primera Nacional con una derrota 1-0 ante San Miguel en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la fecha inaugural. Más allá del resultado adverso, el equipo mostró pasajes de intensidad y orden táctico, aunque careció de profundidad en los metros finales.
Central Norte cayó en el debut y se enfoca en Colón
El Cuervo perdió por la mínima en su estreno en la Primera Nacional y ahora se prepara para un exigente cruce como local ante Colón de Santa Fe.
Por Ovación
Estreno con matices
El conjunto dirigido por Adrián “El Polaco” Bastía intentó asumir protagonismo desde un bloque medio-alto, presionando sobre la salida rival y buscando progresiones rápidas por bandas. Sin embargo, la falta de precisión en el último pase y la escasa eficacia en zona de definición terminaron inclinando la balanza.
San Miguel capitalizó una desatención defensiva y administró la ventaja con líneas compactas, cerrando espacios interiores y forzando a Central Norte a cargar el área con envíos frontales que no encontraron destinatario claro.
Se viene Colón en Salta
El calendario no concede tregua. Por la segunda jornada, el Cuervo recibirá a Colón de Santa Fe el domingo 22 de febrero a las 18.00, en un duelo que marcará su reencuentro con el público salteño en la segunda categoría.
El desafío será mayúsculo: ajustar mecanismos de presión coordinada, mejorar la circulación entre líneas y potenciar el peso ofensivo para transformar el volumen de juego en situaciones concretas. Ante un rival con aspiraciones de ascenso, la eficacia será determinante.