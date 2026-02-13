Uno Santa Fe | Ovación | San Miguel

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel inició la Primera Nacional con un triunfo por 1-0 frente a Central Norte en el estadio Malvinas Argentinas y sumó sus primeros tres puntos

13 de febrero 2026 · 20:24hs
San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel inició la Primera Nacional con un triunfo por 1-0 frente a Central Norte en el estadio Malvinas Argentinas y sumó sus primeros tres puntos del campeonato. El equipo local marcó la diferencia desde el arranque y sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos.

El único gol del partido llegó a los cuatro minutos del primer tiempo. Tras un lateral que cayó en el área, Lucas Delgado apareció de cabeza y venció al arquero Vázquez para establecer el 1-0. Fue la primera aproximación clara y terminó siendo decisiva.

Central Norte, dirigido por Adrián Bastía, intentó reaccionar, pero mostró imprecisiones propias del inicio de temporada y generó poco peligro.

San Miguel, en cambio, contó con dos chances claras para ampliar la diferencia: un remate tras un error del arquero que salvó Enriquez en la línea y un mano a mano que Vázquez logró contener. Con arbitraje correcto de Franco Acita y sin polémicas, el Trueno Verde controló el desarrollo y cerró una victoria justa ante su público.

San Miguel Central Norte Primera Nacional
Noticias relacionadas
San Lorenzo, con el regreso de Néstor Ortigoza, visitará a Gimnasia (LP).

San Lorenzo suspende por un año como socio a Néstor Ortigoza

los herederos de maradona respaldan la medida judicial contra morla

Los herederos de Maradona respaldan la medida judicial contra Morla

la primera nacional estrena logo y desembarca en el streaming oficial de lpf

La Primera Nacional estrena logo y desembarca en el streaming oficial de LPF

etcheverry remonto y es semifinalista en buenos aires

Etcheverry remontó y es semifinalista en Buenos Aires

Lo último

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Chelsea aplastó a Hull City y sigue vivo en la FA Cup

Chelsea aplastó a Hull City y sigue vivo en la FA Cup

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: La gente siempre responde

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: "La gente siempre responde"

Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece

"Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece"

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus