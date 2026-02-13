San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel inició la Primera Nacional con un triunfo por 1-0 frente a Central Norte en el estadio Malvinas Argentinas y sumó sus primeros tres puntos

El único gol del partido llegó a los cuatro minutos del primer tiempo. Tras un lateral que cayó en el área, Lucas Delgado apareció de cabeza y venció al arquero Vázquez para establecer el 1-0. Fue la primera aproximación clara y terminó siendo decisiva.

Central Norte, dirigido por Adrián Bastía, intentó reaccionar, pero mostró imprecisiones propias del inicio de temporada y generó poco peligro.

San Miguel, en cambio, contó con dos chances claras para ampliar la diferencia: un remate tras un error del arquero que salvó Enriquez en la línea y un mano a mano que Vázquez logró contener. Con arbitraje correcto de Franco Acita y sin polémicas, el Trueno Verde controló el desarrollo y cerró una victoria justa ante su público.