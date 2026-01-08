La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

Por las obras del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Río Coronda verá modificado su trayecto

La emblemática prueba de aguas abiertas se desarrollará el domingo 1° de febrero , coincidiendo con el primer fin de semana del mes, en lo que a todas claras se trata de su fecha tradicional. Se trata de la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe -Coronda, que celebrará 65 años de la primera que se concretó en enero de 1961.

En las últimas horas han surgido novedades en cuanto a su recorrido, ya que el mismo se verá alterado producto de la obra que se está desarrollando con el nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé.

La Maratón podría cambiar su recorrido

La Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda, una de las competencias más reconocidas de aguas abiertas a nivel mundial, se prepara para su 48ª edición, en el marco de los 65 años de historia que la consolidan como referente internacional.

En función de las obras de construcción del nuevo Puente Carretero en Santo Tomé, iniciadas en 2025 y actualmente en ejecución, existe la posibilidad de que el tradicional paso por el vado no pueda utilizarse. En ese caso, la competencia podría modificar su recorrido, definiendo un nuevo trazado por el río.

Lo más importante será la inspección prevista para este domingo 11 de enero de 2026, cuando integrantes del comité organizador se embarcarán para recorrer la zona y verificar directamente en el agua si el vado puede ser transitado por los nadadores. En función de lo que se observe en esta verificación, se ratificará la idea de si corresponde mantener el paso tradicional o implementar una modificación en el trazado.

Como antecedente, en la 47ª edición realizada el año pasado, también se debió inspeccionar esa área debido a la bajante del río. En aquella ocasión se comprobó que el sector podía ser transitado, lo que permitió mantener el recorrido habitual.

La verificación de este año, en el contexto de las obras del puente, será determinante para definir en términos técnicos y organizativos el recorrido definitivo de la competencia.