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Colón mira de reojo y se entusiasma con la posible venta de Eric Meza

El lateral Eric Meza tendría una oferta del fútbol búlgaro y Colón aún conserva el 30% de la ficha del defensor que juega en Estudiantes

Ovación

Por Ovación

18 de junio 2026 · 10:30hs
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Eric Meza podría ser vendido al fútbol búlgaro y Colón aún mantiene el 30% de su ficha.

Prensa Estudiantes

Eric Meza podría ser vendido al fútbol búlgaro y Colón aún mantiene el 30% de su ficha.

La dirigencia de Colón se mantiene expectante de cara al próximo mercado de pases. El equipo necesita reforzarse, pero a la vez, el club precisa de recursos económicos.

Colón se mantiene expectante por la posible venta de Eric Meza

Por ello, en las últimas horas surgió una información que puede resultar provechosa para el Sabalero. Y tiene que ver con la posible venta de Eric Meza.

El lateral derecho está en el radar del PFC CSKA Sofía de Bulgaria. Y se menciona que la institución búlgara le estaría acercando una oferta al Pincha.

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En enero del 2024, Colón transfirió el 70% de los derechos económicos de Meza a Estudiantes. Por lo cual, el Rojinegro aún posee un 30% de la ficha del defensor.

De allí que en Colón miran de reojo esta situación, dado que podría generarle en caso de que se concrete la operación, un dinero importante para salir al mercado.

Colón Eric Meza Estudiantes
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