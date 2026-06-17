Colón busca gol: Jonathan Herrera aparece en carpeta para reforzar el ataque

Mientras avanza el mercado de pases y Bruno Nasta tendría todo acordado para convertirse en refuerzo, la dirigencia sabalera también analiza sumar experiencia en ofensiva. El nombre de Jonathan "Sultán" Herrera comenzó a sonar con fuerza.

La reestructuración del plantel de Colón para afrontar la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional ya está en marcha. Con la necesidad de potenciar un equipo que buscará meterse de lleno en la pelea por el ascenso, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en distintos frentes del mercado de pases.

En ese escenario, además de la inminente llegada de Bruno Nasta, quien tendría acordadas las condiciones para transformarse en incorporación rojinegra, surgió otro nombre con experiencia y recorrido en el fútbol argentino: Jonathan Herrera.

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El delantero de Deportivo Riestra aparece entre las alternativas que maneja Colón para reforzar una zona donde se esperan movimientos importantes en las próximas semanas.

Un delantero con experiencia y recorrido para Colón

A sus 34 años, Herrera reúne una extensa trayectoria en el fútbol argentino y llega con el respaldo de haber sido protagonista en distintos clubes del ascenso y de Primera División.

Nacido el 16 de septiembre de 1991 en Villa Sarmiento, el atacante zurdo actualmente pertenece a Deportivo Riestra, institución con la que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

En la temporada 2026 sumó participación tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana. En el certamen local disputó 16 encuentros y acumuló 980 minutos en cancha, mientras que en el plano internacional jugó cinco partidos y registró 186 minutos.

Si bien sus números goleadores no fueron los más destacados en este semestre, su experiencia y capacidad para jugar como referencia de área son aspectos que despiertan interés en varios clubes del ascenso y también de Primera.

Nasta, Herrera y una ofensiva que podría cambiar

La búsqueda de delanteros no es casual. En Colón entienden que el equipo necesita aumentar su poder de fuego para afrontar una segunda rueda que será determinante en la lucha por los primeros puestos de la Zona A.

Por eso, mientras Bruno Nasta aparece como una negociación muy avanzada, la posibilidad de incorporar a Herrera gana espacio en la planificación deportiva.

El "Sultán" aportaría experiencia, oficio y presencia dentro del área, características que el cuerpo técnico considera valiosas para una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

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Por ahora no existe una negociación cerrada ni una oferta formalizada, pero el nombre ya comenzó a instalarse en el mercado rojinegro y podría transformarse en una de las novedades de las próximas semanas.

Con varios futbolistas cerca de dejar el club y la necesidad de potenciar el plantel para ir en busca del ascenso, Colón empieza a mover fichas. Y en esa búsqueda, Jonathan Herrera aparece como uno de los delanteros apuntados para reforzar el ataque sabalero.