La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Gisela Scaglia, propone una reducción gradual del 25% anual de los derechos de exportación. Apunta a dar previsibilidad al sector agropecuario y mantener el equilibrio fiscal durante la transición.

Retenciones: una diputada santafesina presentó un proyecto de ley para bajarlas de forma escalonada hasta eliminarlas en 2029

La diputada nacional por Santa Fe y presidenta del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, Gisela Scaglia , presentó un proyecto de ley en el Congreso que propone un esquema de reducción progresiva de las retenciones al agro hasta su eliminación total en 2029 .

La iniciativa plantea que la baja se realice de manera escalonada y quede establecida por ley, con el objetivo de brindar previsibilidad al sector.

“Lo que propongo es llegar a cero en el año 2029, con un esquema escalonado definido por ley”, explicó la legisladora, al tiempo que detalló que la iniciativa contempla una reducción del 25% anual en las alícuotas de los derechos de exportación.

Según argumentó, el proyecto busca equilibrar dos necesidades: por un lado, no desfinanciar al Estado en el corto plazo, y por otro, darle al productor reglas claras y previsibles.

gisela scaglia La diputada nacional por Santa Fe y presidenta del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, Gisela Scaglia. gentileza

En ese sentido, sostuvo que “hay que ser responsables fiscalmente”, pero remarcó que también es clave “marcar una agenda de cómo van a ir disminuyendo las retenciones y evitar cambios bruscos en las reglas de juego”.

Scaglia cuestionó el actual esquema y definió a las retenciones como “un mal impuesto”, al considerar que afecta directamente la rentabilidad del productor sin una devolución concreta en infraestructura o servicios.

“Hoy se le retiene al productor cerca de un 25% de lo que produce y no se lo devuelven en rutas, ni en créditos, ni en obras. Es un recurso que se va y no vuelve”, señaló en declaraciones a la emisora LT10.

Quitar retenciones para dinamizar la economía

En esa línea, la diputada aseguró que la eliminación gradual permitiría dinamizar la economía, ya que esos recursos quedarían en el circuito productivo. “Si ese dinero queda en el productor, se invierte en maquinaria, tecnología, consumo o vivienda, y eso termina generando más actividad económica y también más recaudación por otras vías, como IVA o Ganancias”, explicó.

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La legisladora también puso el foco en el impacto regional del agro, especialmente en Santa Fe. Subrayó que la producción de soja —uno de los principales cultivos del país— sale íntegramente por los puertos de la provincia, lo que genera una fuerte presión sobre la infraestructura vial. “No hay un solo camión que no pase por nuestras rutas, que están en mal estado, y sin embargo no vuelve un solo peso de esas retenciones”, cuestionó.

En relación con el contexto productivo, Scaglia mencionó que para la próxima campaña se estiman cerca de 50 millones de toneladas de soja, lo que implicaría unos 7.000 millones de dólares en concepto de retenciones. Frente a ese escenario, insistió en que una baja de impuestos podría incentivar aún más la inversión y la producción.

Además, defendió el carácter gradual de la propuesta y reconoció que el sector agropecuario no espera una eliminación inmediata. “Muchos productores ya no creen en promesas de eliminación total de un día para el otro. Lo que se necesita es un camino claro, con pasos más chicos pero seguros”, afirmó.

Por último, la diputada remarcó que uno de los puntos centrales del proyecto es que el esquema quede fijado por ley y no dependa de decisiones discrecionales del Ejecutivo.

“Esto tiene que pasar por el Congreso. Es materia tributaria y además es la única forma de dar previsibilidad real”, sostuvo, en referencia a las modificaciones que históricamente se realizaron por decreto.

La iniciativa se inscribe en el debate de fondo sobre el sistema impositivo argentino y el rol del agro como generador de divisas, en un contexto donde el Gobierno nacional busca sostener el equilibrio fiscal mientras distintos sectores reclaman condiciones más estables para invertir y producir.