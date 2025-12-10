Argentina aceleró en el segundo tiempo e inició el Sudamericano U17 con un triunfo

Por la primera fecha del Sudamericano U17, la Selección Argentina venció a Uruguay 93-58 detrás de una segunda mitad avasallante en ambos costados de la cancha

Positivo debut para la Selección Argentina U17 masculina en el Sudamericano de Paraguay, al derrotar este miércoles a Uruguay por 93-58 en el inicio del Grupo A. Tras un arranque parejo, los dirigidos por Mauro Polla quebraron el partido con un segundo tiempo que dominaron por 53-24.

El triunfo se construyó gracias a la disciplina defensiva y la puntería desde la larga distancia. Hernández, Caumo, Pettovello, los puntos altos a nivel individual. El siguiente compromiso será el jueves ante Ecuador, desde las 15. Se puede ver en vivo por el canal de FIBA en YouTube.

Arranque con triunfo para Argentina en el Sudamericano U17

En un contexto de nerviosismo, Argentina se adelantó en el marcador ante un rival incómodo e intenso. Con buena defensa y un efectivo ingreso de Manuel Hernández, el elenco nacional tomó la primera ventaja. Luego del tiempo muerto, Uruguay complicó con una defensa zonal y una racha favorable, pero apareció el tiro exterior en el momento justo para cerrar arriba 21-16.

Promediando el segundo cuarto, Argentina, que apostó al recambio con los doce jugadores en acción durante la primera mitad, entró en un bache ofensivo. Uruguay aprovechó con garra y puntos en la pintura, ante un bloque defensivo un poco más permeable que en el inicio. Los de Marcelo Capalbo lo empataron y hasta llegaron a pasar al frente, pero el elenco nacional reaccionó a tiempo y, con buenas intervenciones de Benjamín Pettovello en ambos costados, recuperó la ventaja al entretiempo (40-34).

Argentina volvió fortalecida de los vestuarios y en el arranque del tercero metió una ráfaga de 10-0 que le permitió escaparse por doble dígito. En ese lapso brilló la defensa, que cerró caminos y forzó pérdidas para anotar en ataque rápido. Un par de volcadas de Pettovello y triples de Hernández inyectaron confianza en los chicos, que ganaron el parcial por 22-10 y cerraron arriba por la máxima hasta el momento: 62-44.

Con ese envión a cuestas, en los primeros minutos del último cuarto Argentina fue un vendaval ofensivo y terminó de liquidar la historia. Los chicos potenciaron sus virtudes y aprovecharon la oportunidad para escaparse gracias a un buen pasaje desde la larga distancia. Joaquín Caumo lideró las acciones con su velocidad y puntería para que el elenco nacional meta un parcial de 31-14 y ponga cifras definitivas en primer partido del certamen.

Joaquín Caumo fue el máximo anotador con 21 puntos más cuatro asistencias. Hernández lo acompañó con 20 unidades y siete rebotes. Juntos se combinaron para 9 de 17 en triples. Benjamín Pettovello aportó 13 puntos y dos tapas. Argentina lanzó 12 de 35 de larga distancia (34%), forzó 21 pérdidas y tuvo siete jugadores por encima de los seis puntos.

Valiosa victoria para la Selección Nacional U17 en el debut del Sudamericano, que sirve para aflojar los nervios y encarar la fase de grupos con otra confianza. La siguiente presentación será este jueves, a las 15hs, ante Ecuador.