Colón, Tristán Suárez, Atlanta y Deportivo Madryn siguen en carrera por un lugar en Primera. Las semifinales se disputarán con partidos de ida y vuelta.

El Reducido de la Primera Nacional ingresó en su etapa decisiva y solamente cuatro equipos mantienen intacta la ilusión de conseguir el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Tras completarse los cuartos de final, quedaron conformados los cruces de semifinales, donde Colón enfrentará a Tristán Suárez, mientras que Atlanta se medirá con Deportivo Madryn por la otra llave.

Colón y Tristán Suárez, frente a frente por un lugar en la final

El Sabalero consiguió una de las clasificaciones más destacadas de los cuartos de final. Después de igualar sin goles en Santa Fe, el equipo de Iván Delfino derrotó por 1-0 a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano, gracias a la conquista de Agustín Toledo.

Por su parte, el Lechero dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta tras igualar 1-1 en el resultado global y aprovechar la ventaja deportiva.

La serie comenzará este miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el Brigadier López, mientras que la revancha se disputará el domingo 6 en Ezeiza, a las 20 o a las 21, con horario todavía pendiente de confirmación.

Así quedaron las semifinales del Reducido

En la otra llave, Atlanta eliminó a Ciudad de Bolívar por ventaja deportiva, mismo recurso que le permitió a Deportivo Madryn superar a Gimnasia de Jujuy tras imponerse por 2-1 en la revancha e igualar 2-2 en el marcador acumulado.

Tanto Tristán Suárez como Atlanta tendrán la posibilidad de cerrar sus respectivas eliminatorias como locales y acceder a la final en caso de igualdad en el resultado global. soloascenso.com.ar

A diferencia de las semifinales, la instancia definitiva no contará con ventaja deportiva y, si persiste la paridad después de los dos encuentros, el ascenso se resolverá mediante una definición por penales.

El ganador acompañará a Godoy Cruz, que ya consiguió su regreso a Primera División después de superar a Tristán Suárez en la final por el campeonato.