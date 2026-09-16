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Colón, pendiente de la enfermería: tres jugadores esperan por su evolución

Colón aguarda por la evolución de Pier Barrios, Facundo Castet e Ignacio Lago, mientras Matías Muñoz estaría en condiciones.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 09:30hs
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La enfermería de Colón

La enfermería de Colón, en el centro de la escena antes de Los Andes.

Colón tiene un dolor de cabeza en la previa del partido ante Los Andes: los lesionados. Pier Barrios, Facundo Castet e Ignacio Lago deberán esperar por sus respectivas evoluciones para saber si podrán estar disponibles, mientras que Matías Muñoz estaría en condiciones. Por ahora, el club no oficializó los partes médicos de los futbolistas involucrados.

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Pier Barrios, el que más preocupa

Entre los futbolistas que atraviesan distintas molestias, Pier Barrios es quien presenta el panorama más complicado. El defensor deberá evolucionar favorablemente durante las próximas horas para mantener sus chances de llegar al compromiso ante Los Andes.

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Facundo Castet también será seguido de cerca y su presencia dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos. En ambos casos, el cuerpo técnico deberá esperar antes de conocer si podrá contar con ellos.

Optimismo por Ignacio Lago

El panorama es algo más alentador en el caso de Ignacio Lago. Si bien el delantero todavía debe ser evaluado, existe optimismo respecto de su recuperación y de que pueda estar a disposición para el encuentro.

Por su parte, Matías Muñoz sería quien está en mejores condiciones dentro del grupo que venía arrastrando molestias y estaría disponible para el partido.

La situación de los lesionados todavía no fue oficializada por Colón, por lo que las próximas horas serán determinantes. El Sabalero espera recuperar jugadores y dejar atrás un problema que se convirtió en una de las principales preocupaciones de la previa.

Hay optimismo en Col&oacute;n por la evoluci&oacute;n de Ignacio Lago para que pueda estar disponible para el partido ante Los Andes.

Hay optimismo en Colón por la evolución de Ignacio Lago para que pueda estar disponible para el partido ante Los Andes.

Colón Enfermería Pier Barrios Ignacio Lago
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