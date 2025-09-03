Fernando Batista le restó importancia a la despedida de Lionel Messi

Uno Santa Fe | Ovación | Fernando Batista

3 de septiembre 2025 · 21:46hs
Fernando Batista le restó importancia a lo que será la despedida de Messi en suelo argentino.

El entrenador argentino de la selección de Venezuela, Fernando Batista, aseguró que se juegan la clasificación al Mundial 2026 en lo que será el partido de visitante ante Argentina de este jueves donde el astro Lionel Messi podría disputar su último encuentro en suelo albiceleste.

Este jueves por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección argentina recibirá a su par de Venezuela en lo que factiblemente sea el último partido del capitán y astro albiceleste, Lionel Messi, en condición de local.

Por ello, la noche de jueves en el estadio Monumental estará cargada de emociones pero para el entrenador argentino del combinado venezolano, no le afecta dicho contexto: “Todos sabemos que puede ser el último partido de Leo como local en Eliminatorias, pero estamos ajenos. Vinimos a hacer lo nuestro, vamos a jugarnos la clasificación, todo el resto será un contexto extra futbolístico”.

"Nos jugamos el pase, nuestra concentración va a estar ajena a eso. Más allá de que soy argentino, mi camiseta y mi cabeza están en Venezuela. Pienso en cada chamo, en cada persona, en cada lugar de Venezuela que está detrás de este sueño. Cuando termine el partido voy a volver a ser argentino, pero durante el juego, voy a ser el primero que lo quiera ganar junto a los muchachos” agregó Batista.

Sobre lo que será el partido en sí, el ex entrenador de la Selección argentina sub-20 opinó: “Tenemos que hacer un partido inteligente, enfrentamos a un equipo que tiene mucha posesión y grandes jugadores, además del mejor del mundo. Argentina va a jugar como si no estuviera clasificada, hay que tener mucha concentración y estar atentos a todos los detalles: podes tener la máxima concentración, pero hay veces que los partidos se definen por detalles. Intentaremos armar lo mejor posible para encontrar las falencias que puede tener un equipo como Argentina, además de estar lúcidos para aprovechar las chances que podamos tener”.

Por último, Batista se refirió al presente de su colega Lionel Scaloni en la Selección argentina: “Me pone muy contento, es una gran persona, se merece todo lo que le pasó. Lo conozco desde la intimidad, tiene a una de las mejores selecciones de la historia del fútbol argentino, se está manteniendo y eso es mérito de los futbolistas y de él. Siempre digo que cuando le va bien a la buena gente, uno se pone contento”.

