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Argentina vuelve a entrenarse: Scaloni comienza a preparar los próximos amistosos

El equipo de Lionel Scaloni retoma los entrenamientos pensando en Bolivia, Burkina Faso y Benín, en una fecha FIFA con la despedida de Messi.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 10:29hs
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Argentina vuelve a entrenarse: Scaloni comienza a preparar los próximos amistosos

La Selección Argentina vuelve al trabajo este martes en el predio de AFA para comenzar a preparar una nueva serie de partidos internacionales. Lionel Scaloni estará al frente de la primera práctica desde las 10, mientras aguarda por la llegada de todos los convocados. El calendario contempla amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, en un ciclo que tendrá el adiós de Lionel Messi.

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Los cuatro debutantes que tendrá Scaloni

Una de las principales novedades de esta convocatoria pasa por la presencia de cuatro futbolistas que recibieron su primera citación al seleccionado mayor: Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, actualmente en Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo.

Los llamados forman parte de la renovación que el cuerpo técnico comenzó a proyectar pensando en los próximos desafíos. La concentración también tendrá situaciones particulares, como la de Enzo Fernández, quien podrá estar pese a tener pendiente una fecha de suspensión por su expulsión en la final del Mundial.

Thiago Almada, en cambio, continúa con la recuperación de un desgarro y todavía no podrá cumplir su sanción. A su vez, Andrada llega con una molestia muscular que arrastra desde el encuentro que River disputó frente a Huracán.

Messi y otros tres referentes se sumarán más adelante

No todos los integrantes del plantel estarán disponibles desde el comienzo. Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporarán recién para el último compromiso de esta ventana internacional, frente a Benín.

El partido tendrá un significado especial por la presencia de Messi, que tendrá su despedida de la Selección en territorio argentino. Otamendi, por su parte, tampoco continuará formando parte del equipo nacional después de este encuentro.

El cronograma continuará con las prácticas durante los próximos días. El lunes 29 de septiembre, Scaloni brindará una conferencia de prensa y posteriormente llegará el estreno en esta serie de amistosos: será el miércoles 30 ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina Scaloni amistosos
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