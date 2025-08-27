La fase de grupos finalizó para la Americup y ya están los 8 mejores, entre ellos la Selección Argentina. En este contexto quedaron definidos los cruces que se darán el jueves en busca de los semifinalistas.
AmeriCup: Argentina enfrentará a Puerto Rico en cuartos de final
La Selección Argentina enfrentará este jueves, desde las 21.40, a Puerto Rico, por una de las llaves de cuartos de final de la AmeriCup
Por Ovación
Canadá terminó como el mejor primero con una marca de 3-0 y 93 puntos a su favor, y jugará frente a Colombia, el segundo mejor tercero. A su vez, República Dominicana fue segundo con 3-0 y menor diferencia de gol y jugará ante Brasil, que en el triple empate con Estados Unidos y Uruguay quedó como el mejor tercero.
Estados Unidos, por su parte, terminó primero en su zona y tercero en la general, y tendrá su revancha frente a Uruguay, el tercer mejor segundo. Por último, Puerto Rico fue el mejor segundo de las posiciones y tendrá su choque ante Argentina, el segundo mejor segundo de la tabla general.
Fixture y horarios por cuartos de final:
- República Dominicana vs. Brasil - 16.10 (hora Argentina)/13.10 (hora local)
- Estados Unidos vs. Uruguay - 18.40/15.40
- Puerto Rico vs. Argentina - 21.40/18.40
- Canadá vs. Colombia - 00.10/21.10