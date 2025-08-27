Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

AmeriCup: Argentina enfrentará a Puerto Rico en cuartos de final

La Selección Argentina enfrentará este jueves, desde las 21.40, a Puerto Rico, por una de las llaves de cuartos de final de la AmeriCup

27 de agosto 2025 · 08:12hs
AmeriCup: Argentina enfrentará a Puerto Rico en cuartos de final

La fase de grupos finalizó para la Americup y ya están los 8 mejores, entre ellos la Selección Argentina. En este contexto quedaron definidos los cruces que se darán el jueves en busca de los semifinalistas.

Canadá terminó como el mejor primero con una marca de 3-0 y 93 puntos a su favor, y jugará frente a Colombia, el segundo mejor tercero. A su vez, República Dominicana fue segundo con 3-0 y menor diferencia de gol y jugará ante Brasil, que en el triple empate con Estados Unidos y Uruguay quedó como el mejor tercero.

Estados Unidos, por su parte, terminó primero en su zona y tercero en la general, y tendrá su revancha frente a Uruguay, el tercer mejor segundo. Por último, Puerto Rico fue el mejor segundo de las posiciones y tendrá su choque ante Argentina, el segundo mejor segundo de la tabla general.

LEER MÁS: Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

Fixture y horarios por cuartos de final:

- República Dominicana vs. Brasil - 16.10 (hora Argentina)/13.10 (hora local)

- Estados Unidos vs. Uruguay - 18.40/15.40

- Puerto Rico vs. Argentina - 21.40/18.40

- Canadá vs. Colombia - 00.10/21.10

Argentina Puerto Rico AmeriCup
