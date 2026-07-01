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Argentina ya tiene su vestimenta confirmada para enfrentar a Cabo Verde

La FIFA confirmó las camisetas para el duelo del viernes en Miami: la Selección irá con la tradicional albiceleste, pantalones y medias blancas, mientras que el rival africano vestirá completamente de azul.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 09:32hs
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Argentina ya tiene su vestimenta confirmada para enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina jugará con su camiseta titular ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, en el partido que se disputará el próximo viernes desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La FIFA confirmó las vestimentas que utilizarán ambos equipos para el cruce de eliminación directa y los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a usar la tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalones blancos y medias blancas.

Será la primera vez en lo que va de la Copa del Mundo que Argentina repetirá una combinación completa de indumentaria, ya que había usado ese mismo conjunto en el debut con goleada ante Argelia.

Luego, frente a Austria, la "Albiceleste" utilizó la camiseta titular, pero con pantalones y medias azul marino, mientras que en el cierre de la fase de grupos ante Jordania vistió la camiseta alternativa.

La Selección Argentina, supeditada a Cabo Verde

La elección de la indumentaria está vinculada al uniforme de Cabo Verde, que disputará el encuentro con su vestimenta titular: camiseta, pantalón y medias de color azul.

El seleccionado africano ya había utilizado ese conjunto en la igualdad sin goles frente a Arabia Saudita, resultado que le permitió clasificarse a los dieciseisavos de final.

En cuanto a los arqueros, Emiliano “Dibu” Martínez vestirá íntegramente de verde, la misma indumentaria que había utilizado en el partido ante Austria.

Del otro lado, Vozinha, una de las grandes figuras de Cabo Verde en el torneo, jugará con uniforme amarillo, tal como ocurrió en los tres partidos que disputo, donde fue determinante y ganó enorme repercusión internacional.

El árbitro del encuentro, que será confirmado oficialmente en las próximas horas, utilizará camiseta roja, con pantalones y medias negras.

Argentina llega al cruce como primera del Grupo J, con puntaje ideal, y buscará dar el primer paso en la fase eliminatoria del Mundial.

Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes sorpresas del certamen: debutante absoluto en una Copa del Mundo, terminó segundo en el Grupo H y avanzó invicto tras empatar sus tres partidos.

Argentina Cabo Verde Miami
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