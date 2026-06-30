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El historial de la Selección argentina contra rivales africanos en Mundiales

Los vigentes campeones del mundo se enfrentarán este viernes con Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

30 de junio 2026 · 13:07hs
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El historial de la Selección argentina contra rivales africanos en Mundiales

La Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, en el que será el noveno enfrentamiento con un rival africano en el torneo de selecciones más importante.

El primer enfrentamiento de la Selección argentina con un oponente africano fue ante Camerún en el partido inaugural del Mundial de Italia 1990, al que llegaba como vigente campeón del mundo.

Contra todo pronóstico, los cameruneses dieron la gran sorpresa y se impusieron 1-0 en el que fue su debut absoluto en Mundiales. El autor del único gol del encuentro fue François Omam-Biyik, a los 22 minutos del segundo tiempo.

Pese a esta dura caída, los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se recuperaron y alcanzaron la final, aunque caerían en el partido decisivo frente a Alemania.

Los siguientes dos enfrentamientos de la Argentina contra rivales africanos fueron contra Nigeria, en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Ambos se dieron en fase de grupos y terminaron 2-1 y 1-0, respectivamente.

Ya en Alemania 2006, la "Albiceleste" comenzó su ilusión ante Costa de Marfil, que tenía su debut absoluto en Mundiales. El triunfo quedó en manos de los por entonces dirigidos por José Pékerman, quienes se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Hernán Crespo y Javier Saviola, mientras que para los marfileños descotó el histórico Didier Drogba.

A partir de allí, la Selección tuvo una intensa seguidilla de enfrentamientos con Nigeria, ya que el sorteo la emparejó en tres ediciones consecutivas durante la fase de grupos.

En Sudáfrica 2010 la Selección se impuso 1-0, mientras que en Brasil 2014 ganó 3-2 y en Rusia 2018 lo hizo por 2-1. Este último fue extremadamente sufrido, ya que los dirigidos por Jorge Sampaoli consiguieron la clasificación a los octavos de final gracias a un gol agónico de Marcos Rojo.

El último enfrentamiento con un oponente africano fue en el estreno de la Selección en este Mundial 2026, con una tremenda victoria 3-0 frente a Argelia gracias al hat-trick de Lionel Messi.

El historial de la Selección argentina con rivales africanos en Mundiales

  • Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún
  • Estados Unidos 1994: Argentina 2-1 Nigeria
  • Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria
  • Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Margil
  • Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria
  • Brasil 2014: Argentina 3-2 Nigeria
  • Rusia 2018: Argentina 2-1 Nigeria
  • Estados Unidos, Canadá y México 2026: Argentina 3-0 Argelia

Selección Argentina Cabo Verde
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