Milagro tras un violento choque en Reconquista: una bebé de un año salió despedida del auto y sufrió heridas leves

Un impactante siniestro vial entre un auto y un camión municipal conmocionó a Reconquista. La pequeña fue despedida del vehículo tras el choque, pero solo sufrió un traumatismo de cráneo leve y permanece internada en observación, fuera de peligro

Reconquista: una bebé de un año salió despedida del auto tras un violento choque y sufrió heridas leves

El jueves por la tarde se registró un grave siniestro vial en Reconquista que pudo haber terminado en tragedia, pero que tuvo un desenlace considerado por muchos como un verdadero milagro. Una bebé de un año salió despedida del automóvil en el que viajaba luego de un violento choque con un camión volcador de la Municipalidad , aunque afortunadamente sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro .

El accidente ocurrió cerca de las 18.12 en la intersección de calle 47 y Lucas Funes . Por causas que aún son materia de investigación, un camión Iveco perteneciente al municipio, conducido por un hombre de 49 años, colisionó con un Fiat Siena en el que se trasladaban un joven de 27 años, una mujer de 53 y la pequeña.

Reconquista: una bebé de un año salió despedida del auto tras un choque y sufrió heridas leves

Cómo fue el choque que dejó a una bebé despedida del vehículo

Según las primeras informaciones, el portón trasero del camión habría enganchado al automóvil, provocando un fuerte impacto. La violencia de la colisión hizo que la bebé saliera despedida del habitáculo y cayera sobre la carpeta asfáltica.

De inmediato, el hombre que viajaba junto a ella la asistió y la trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Central de Reconquista, donde recibió atención médica de urgencia.

Desde el centro de salud informaron que la niña quedó internada en observación con un traumatismo de cráneo leve, aunque su evolución es favorable y su estado general no reviste gravedad.

La otra ocupante sufrió un cuadro de shock

La mujer de 53 años que también viajaba en el Fiat Siena fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) debido al estado de shock que presentaba tras el violento episodio.

En tanto, las autoridades realizaron los correspondientes test de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos.

La Policía continúa con las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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