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Una multitud se moviliza en las calles de Santa Fe a 11 años del primer Ni Una Menos

Organizaciones sociales, feministas, sindicales y ciudadanos participan de la marcha en la capital provincial. La convocatoria culminará con la lectura de un documento en Plaza 25 de Mayo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de junio 2026 · 17:52hs
Miles de personas participan este miércoles de una nueva edición de la marcha Ni Una Menos en la ciudad de Santa Fe.

Miles de personas participan este miércoles de una nueva edición de la marcha Ni Una Menos en la ciudad de Santa Fe.

Miles de personas participan este miércoles de una nueva edición de la marcha Ni Una Menos en la ciudad de Santa Fe, al cumplirse 11 años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra las violencias por motivos de género en Argentina.

La concentración comenzó durante la tarde frente a la Municipalidad de Santa Fe, donde organizaciones feministas, sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos se reunieron para marchar hacia la Plaza 25 de Mayo, donde está prevista la lectura del documento consensuado por los distintos espacios convocantes.

Bajo la consigna "Hartxs, cansadxs y endeudadxs, pero juntxs y organizadxs", la convocatoria de este año pone el foco en la persistencia de las violencias de género, las desigualdades sociales y económicas, y los recientes casos de femicidios que conmocionaron al país.

Entre los reclamos que atraviesan la jornada se encuentran la exigencia de políticas públicas de prevención y asistencia, el acceso a la justicia para las víctimas y la defensa de los derechos conquistados por mujeres y diversidades.

LEER MÁS: Violencia de género: la provincia de Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Las imágenes de la marcha:

UNO Santa Fe está presente en el seguimiento de la movilización:

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En todo el país

La movilización se desarrolla en simultáneo con distintas marchas y actividades en ciudades de todo el país, en el marco de un nuevo aniversario del movimiento surgido el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez.

Este año, la convocatoria también está atravesada por el pedido de justicia por los asesinatos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y Dulce Candia, de 17 años, en Misiones, casos que volvieron a poner en agenda la problemática de la violencia machista.

Noticia en desarrollo.

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