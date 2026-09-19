Destribats arrasó en la final y se consagró bicampeón Suramericano en Santa Fe

El cordobés Agustín Destribats consiguió este sábado una nueva medalla de oro para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina volvió a celebrar una medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 de la mano de Agustín Destribats. El cordobés tuvo una actuación demoledora en la categoría de hasta 65 kilos de lucha y se consagró bicampeón de la competencia, después del título que había obtenido cuatro años atrás en Asunción.

Destribats llegó al combate decisivo con el antecedente de haber superado a Joshua Kramer durante la fase de grupos, pero en la final volvió a dejar en claro su superioridad. El argentino no le dio ninguna posibilidad al ecuatoriano y consiguió un contundente 10-0 por superioridad técnica en apenas 35 segundos .

Con la definición prácticamente sentenciada desde el comienzo, el cordobés aseguró una nueva consagración internacional y volvió a colocar a Argentina en lo más alto del podio en Santa Fe.

El camino de Destribats hasta el oro

Para llegar a la final, Destribats derrotó al peruano José David Benites Vásquez y al chileno Matías Muñoz, además de superar nuevamente a Kramer en la etapa clasificatoria.

Ya en semifinales, el argentino se impuso ante el panameño Wilfredo López y consiguió el pase a la definición. Allí repitió la contundencia mostrada durante toda la jornada y completó una actuación perfecta.

A los 28 años, Agustín Destribats volvió a ser campeón Suramericano, ratificando en Santa Fe 2026 el título que había conseguido en Asunción 2022 y sumando otra medalla dorada para la delegación argentina en los Juegos.