Colón, casi fuera de carrera por el primer lugar: Ferro ganó y se escapó en la punta de la Zona A

Ferro venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y volvió a la punta, por lo que Colón arrancará su partido ante Los Andes a 13 puntos del líder.

La fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional empezó a tomar forma y Colón ya sabe que necesitará ganar ante Los Andes para no alejarse todavía más de los primeros lugares. Ferro derrotó 1-0 a Ciudad de Bolívar en Caballito, recuperó el liderazgo y quedó con 58 puntos, mientras que el Sabalero comenzará su partido del domingo con 45 unidades, a 13 de la cima.

Después de tres empates consecutivos, Ferro recuperó la sonrisa y volvió a ser líder . El equipo de Juan Manuel Sara se impuso 1-0 a Ciudad de Bolívar con un gol de Emanuel Dening y llegó a 58 puntos, tres más que Deportivo Morón, que este domingo recibirá a Godoy Cruz y tendrá la posibilidad de recuperar la punta.

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Detrás aparecen justamente el Tomba, con 49, y Deportivo Madryn y Almirante Brown, ambos con 46. Colón está sexto con 45, por lo que una victoria frente a Los Andes no solo le permitiría cortar su racha de tres derrotas consecutivas, sino también intentar acercarse nuevamente al bloque de los cuatro primeros.

Los Andes también juega por algo importante ante Colón

El rival del Sabalero llega con sus propias necesidades. Los Andes tiene 37 puntos y ocupa el noveno lugar, apenas dos unidades por debajo de Ciudad de Bolívar, que hoy aparece octavo con 39.

Por eso, el equipo de Lomas de Zamora necesita sumar en Santa Fe para meterse de lleno en la pelea por un lugar en el Reducido. Un triunfo lo llevaría a 40 puntos y le permitiría superar a Bolívar, además de meter presión sobre Estudiantes de Caseros, que suma 42.

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En contrapartida, para Colón el partido tiene un valor todavía mayor. El Sabalero debe reaccionar después de tres derrotas consecutivas y necesita recuperar terreno en una tabla donde cada fecha comienza a ser decisiva.

Además de Ferro, que ya hizo su parte, Colón estará atento a lo que ocurra este domingo con Morón y Godoy Cruz, mientras que su propia obligación será hacerle frente a Los Andes en el Brigadier López.

Con cinco fechas todavía por delante después de esta jornada, el objetivo de Colón es claro: volver a ganar, sostenerse en la pelea por los primeros puestos y tratar de terminar entre los cuatro mejores. Pero para conseguirlo, ya no hay demasiado margen para seguir dejando puntos en el camino.