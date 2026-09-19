Alexis Plakoudakis le dio otro oro a Argentina en los Juegos Suramericanos

El argentino se consagró en la competencia individual masculina de bowling disputada en Norcenter, Vicente López, y consiguió la medalla de oro número 35 para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina volvió a celebrar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Esta vez fue gracias a Alexis Plakoudakis , quien se quedó con la medalla de oro en la competencia individual masculina de bowling y aportó la presea dorada número 35 para la delegación nacional.

Plakoudakis logró el primer puesto con 1317 puntos , una marca que le permitió aventajar por 38 unidades al panameño Donald Lee , quien terminó segundo con 1279. El podio lo completó el brasileño William Hideki , con 1265 puntos.

Plakoudakis, en lo más alto del podio

La competencia se desarrolló en el complejo Norcenter, en Vicente López, una de las subsedes de los Juegos. Allí, Plakoudakis consiguió sostener una actuación contundente para terminar en lo más alto y sumar un nuevo oro para Argentina.

El representante nacional no fue el único argentino en la definición. Lucas Legnani terminó décimo, con 1171 puntos, a 146 de la marca alcanzada por el campeón.

Más presencia argentina en bowling

También hubo participación albiceleste en la competencia individual femenina. Vanesa Rinke finalizó séptima, con 1096 puntos, mientras que Mercedes Pérez terminó duodécima, con 1003.

Con el oro conseguido por Plakoudakis, Argentina llegó a 35 medallas doradas y alcanzó las 129 preseas en total en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una nueva jornada de protagonismo para la delegación local.